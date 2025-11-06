استئناف المفاوضات بين باكستان وأفغانستان في تركيا الخميس

من المقرر أن تستأنف أفغانستان وباكستان المفاوضات في تركيا الخميس بهدف تجنب عودة الأعمال العدائية بعد مواجهة غير مسبوقة بحجمها بين البلدين في تشرين الأول أدت إلى مقتل العشرات.



وكان البلدان اتفقا على وقف إطلاق النار في قطر يوم 19 تشرين الأول، لكنهما وصلا إلى طريق مسدود الأسبوع الماضي في إسطنبول بشأن بعض تفاصيله.



ويتبادل الجانبان الاتهامات بإجراء هذه المفاوضات بسوء نية وحذّرا من استئناف الاشتباكات إذا فشلت المحادثات.



ولم يتضح بعد ما إذا كان سيتم إرسال وفود جديدة إلى إسطنبول.



وبحسب تركيا التي تتوسط مع الدوحة على هذا الصعيد، من شأن هذا الاجتماع الجديد أن ينشئ "آلية مراقبة وتحقق تضمن الحفاظ على السلام وتطبيق العقوبات على الطرف الذي ينتهكه".