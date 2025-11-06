ارتفاع حصيلة قتلى تحطم طائرة شحن قرب مطار لويفيل الأميركي إلى 12

ارتفعت حصيلة قتلى تحطم طائرة شحن في ولاية كنتاكي في جنوب الولايات المتحدة إلى 12، فيما قال المحققون إن الحادثة نجمت عن اشتعال النيران في أحد المحركات وانفصاله أثناء الإقلاع.وتحطّمت طائرة شحن تابعة لشركة "يو بي إس" أثناء إقلاعها من مطار لويفيل الدولي إلى هاواي، واصطدمت الطائرة المشتعلة بمحلات تجارية مجاورة للمطار ما أسفر عن مقتل أشخاص على الأرض. وكان فيها طاقم من ثلاثة أفراد.وقال رئيس بلدية لويفيل كريغ غرينبيرغ على منصة إكس "يؤسفني أن أشارككم أن عدد القتلى ارتفع إلى 12، فيما لا يزال عدد من الأشخاص مفقودًا".