وزير الداخلية الفرنسيّ: السائق الذي صدم بسيارته حشدًا يُشتبه في أنه اعتنق أفكارًا متطرفة

أكّد وزير الداخلية الفرنسيّ لوران نونيز أنّ السائق، الذي صدم بسيارته حشدًا، غرب فرنسا، يُشتبه في أنه اعتنق أفكارًا متطرفة ولديه إشارات دينية صريحة، في منزله.



وقال نونيز: "استنادا إلى عدد من العوامل الظاهرة في هذا الشخص، وحقيقة أنّه صاح قائلًا "الله أكبر"، هناك إشارات دينية في حالته واضحة تمامًا وظاهرة للغاية".



ولفت إلى أنّه مع ذلك لم يتضح في هذه المرحلة، ما إذا كانت الدوافع الدينية وراء الهجوم.



وأوضح نونيز أنّ مكتب المدعي العام الوطنيّ لمكافحة الإرهاب هو الذي سيحدد، من خلال التقييم النفسيّ، ما إذا كانت هذه العناصر هي الدافع وراء أعمال العنف.