وزارة الصحة الفلسطينية: مقتل فتى فلسطينيّ برصاص الجيش الإسرائيليّ في الضفة الغربية

قُتل فتى فلسطينيّ برصاص الجيش الإسرائيليّ في الضفة الغربية، وفق ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.



وأوضحت الوزارة، في بيان، أنّها تبلّغت "باستشهاد الطفل، الذي يبلغ 15 عامًا، في بلدة اليامون غرب بلدة جنين".



وقالت وزارة الشؤون المدينة الفلسطينية إنّ الجيش الإسرائيليّ احتجز جثمان الفتى.



أمّا الجيش الإسرائيليّ فزعموا أنّ خلال نشاط عسكريّ في اليامون ألقى إرهابيّ عبوة ناسفة على الجنود الذي ردوا بإطلاق النار وتحييد الإرهابيّ.