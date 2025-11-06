مقتل فتى فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن فتى فلسطينيًا قتل برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية.وقالت الوزارة في بيان لها إنه تم إبلاغها "باستشهاد الطفل مراد فوزي أبو سيفين (15 عامًا) برصاص الاحتلال في بلدة اليامون غرب بلدة جنين".وأشارت وزارة شؤون المدينة الفلسطينية الى أن الجيش الإسرائيلي احتجز جثمان الفتى.وأوضح الجيش الإسرائيلي في بيان أنه خلال نشاط عسكري في اليامون "ألقى إرهابي عبوة ناسفة على الجنود الذي ردوا بإطلاق النار وتحييد الإرهابي".وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية أن "قوات الاحتلال اقتحمت بلدة اليامون وأطلقت الرصاص الحي تجاه الطفل أبو سيفين في أحد شوارع البلدة، وأصابته بأربع رصاصات ومنعت طواقم الإسعاف من نقله وتركته ينزف حتى استشهد، واحتجزت جثمانه".