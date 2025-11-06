مكتب نتانياهو: رفات الرهينة المسترجعة من غزة تعود إلى طالب تنزانيّ

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين نتانياهو أنّ رفات الرهينة التي تسلمتها السلطات الأربعاء تعود إلى طالب تنزانيّ قُتل خلال هجوم حماس في 7 تشرين الأول 2023 ونقلت جثته إلى قطاع غزة.



وأوضح بيان صادر عن مكتب نتانياهو "أنّ بعد استكمال إجراءات المعهد الوطني للطب الشرعيّ للتعرف، أبلغ ممثلو الجيش الإسرائيليّ ووزارة الخارجية عائلة المختطف القتيل جوشوا موليل بأنّ جثمان ابنهم أُعيد إلى إسرائيل وتم استكمال عملية التعرّف عليه.



وموليل هو الرهينة الـ22 الذي تسلم حماس جثته من أصل 28 جثة يفترض بالحركة إعادتها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، فيما تبقى جثث ستة جنود محتجزة في القطاع.