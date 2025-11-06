إسرائيل أعلنت الحدود مع مصر منطقة عسكرية مغلقة بسبب "تهديد من مسيّرات" تهرّب أسلحة الى غزة

أمر وزير الدفاع الإسرائيليّ يسرائيل كاتس الجيش بتحويل المنطقة الحدودية بين إسرائيل ومصر إلى منطقة عسكرية مغلقة في مسعى لمنع تهريب الأسلحة الى قطاع غزة بواسطة الطائرات المسيّرة.



وأمر كاتس بتعديل قواعد الاشتباك تبعًا لذلك للتصدي "لتهديد الطائرات المسيرة الذي يعرّض أمن الدولة للخطر".



وقال: "إنّ تهريب الأسلحة عبر الطائرات المسيرة هو جزء من الحرب في غزة، ويهدف إلى تسليح أعدائنا، ويجب اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لإيقافه".