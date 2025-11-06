أفغانستان وباكستان تعودان إلى إسطنبول لإجراء مزيد من محادثات السلام

أعلنت أفغانستان وباكستان أنهما ستستأنفان محادثات السلام في إسطنبول بعد انتهاء جولة سابقة دون الاتفاق على هدنة مستدامة.وقال وزير الدفاع الباكستاني خواجة آصف للصحفيين: "نأمل أن تسود الحكمة ويعود السلام في المنطقة".وأضاف أن هناك "نقطة واحدة" في أجندة إسلام اباد هي إقناع أفغانستان بكبح جماح المسلحين الذين يهاجمون القوات الباكستانية عبر الحدود المشتركة بين البلدين، وهو ما قال إنه بعلم طالبان.ولفت مصدران حكوميان إلى أن رئيس المخابرات العسكرية الباكستانية عاصم مالك سيقود الوفد الباكستاني.وقال المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الأفغانية إن رئيس المخابرات عبد الحق واثق سيرأس الوفد الأفغاني.