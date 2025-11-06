البابا يستقبل محمود عباس في الفاتيكان

بحث البابا لاوون الرابع عشر مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس "الحاجة الملحّة" لمساعدة المدنيين في غزة، وذلك في أول لقاء بينهما عقد الخميس، بحسب الفاتيكان.وجاء في بيان للفاتيكان لاحقا بأنه "أثناء محادثات وديّة، تم الإقرار بوجود حاجة ملحّة لتقديم مساعدات للسكان المدنيين في غزة ووضع حد للنزاع عبر السعي لحل الدولتين".وأشار إلى أن الاجتماع يأتي بعد عشر سنوات على اعتراف الكرسي الرسولي رسميا بدولة فلسطين في إطار اتفاق تم التوقيع عليه عام 2015.والتقى عباس مرارا سلف لاوون، البابا فرنسيس الذي توفي في نيسان.