إطلاق نار من باكستان باتجاه أفغانستان رغم الهدنة

أُطلقت مقذوفات من باكستان باتجاه الأراضي الأفغانية، وفق ما أفاد مصدر عسكري أفغاني وشهود وكالة فرانس برس الخميس في يوم استئناف المفاوضات الثنائية الرامية إلى تثبيت الهدنة بين البلدين.وأفاد شهود بأن إطلاق النار استمر ما بين عشر دقائق وخمس عشرة دقيقة.وأكد المصدر العسكري طالبا عدم كشف اسمه أن باكستان "استخدمت أسلحة خفيفة وثقيلة واستهدفت مناطق مدنية"، مضيفا: "لم نردّ حتى اللحظة احتراما للمفاوضات الدائرة" في اسطنبول.