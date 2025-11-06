قوات الدعم السريع تعلن موافقتها على مقترح للرباعية الدولية لهدنة إنسانية في السودان

أعلنت قوات الدعم السريع موافقتها على مقترح لهدنة إنسانية في السودان قدمته الرباعية الدولية التي تضم مصر والسعودية والإمارات والولايات المتحدة.وقال المتحدث باسم الدعم السريع في بيان: "تلبية لتطلعات ومصالح الشعب السوداني، تؤكد قوات الدعم السريع موافقتها على الدخول في الهدنة الإنسانية المطروحة من قبل دول الرباعية... وذلك لضمان معالجة الآثار الإنسانية الكارثية الناجمة عن الحرب وتعزيز حماية المدنيين".وأكد أنها تتطلع إلى "تطبيق الاتفاق والشروع مباشرة في مناقشة ترتيبات وقف العدائيات".