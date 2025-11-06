غوتيريش: لقد أخفقنا في إبقاء الاحترار ما دون 1,5 درجة

رأى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن العالم فشل في الوفاء بالتزاماته للحد من ارتفاع حرارة الأرض عند مستوى 1,5 درجة.



وقال غوتيريش أمام قادة الدول قبيل انعقاد المؤتمر الثلاثين للأمم المتحدة بشأن المناخ (كوب30) إن عقودا من المماطلة والتجاهل أدت إلى "فشل في البقاء تحت مستوى 1,5 درجة" من ارتفاع حرارة الأرض مقارنة بما كانت عليه قبل الثورة الصناعية منتصف القرن التاسع عشر.



وأضاف: "هذا فشل أخلاقي وإهمال قاتل".