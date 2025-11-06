مقتل فتى فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة المحتلة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل فتى في بلدة اليامون قرب جنين في شمال الضفة الغربية المحتلة برصاص الجيش الإسرائيلي الذي قال إن الفتى ألقى مواد متفجرة على جنوده.



وقالت الوزارة في بيان إن "الهيئة العامة للشؤون المدنية تُبلغ وزارة الصحة باستشهاد الطفل مراد فوزي أبو سيفين (15 عاما) برصاص الاحتلال في بلدة اليامون غرب جنين".



وكان الجيش الإسرائيلي أفاد في بيان في وقت متأخر مساء الأربعاء بمقتل الفتى.



وجاء في بيانه: "خلال نشاط لجنود الجيش في منطقة اليامون، ألقى إرهابي عبوة متفجرة على الجنود، فردّوا بإطلاق النار وتم تحييد الإرهابي".



