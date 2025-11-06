الأخبار
مقتل فتى فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة المحتلة

أخبار دولية
2025-11-06 | 10:39
مشاهدات عالية
0min
مقتل فتى فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة المحتلة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل فتى في بلدة اليامون قرب جنين في شمال الضفة الغربية المحتلة برصاص الجيش الإسرائيلي الذي قال إن الفتى ألقى مواد متفجرة على جنوده. 
     
وقالت الوزارة في بيان إن "الهيئة العامة للشؤون المدنية تُبلغ وزارة الصحة باستشهاد الطفل مراد فوزي أبو سيفين (15 عاما) برصاص الاحتلال في بلدة اليامون غرب جنين".
     
وكان الجيش الإسرائيلي أفاد في بيان في وقت متأخر مساء الأربعاء بمقتل الفتى.  
     
وجاء في بيانه: "خلال نشاط لجنود الجيش في منطقة اليامون، ألقى إرهابي عبوة متفجرة على الجنود، فردّوا بإطلاق النار وتم تحييد الإرهابي".
     

أخبار دولية

فلسطيني

برصاص

الجيش

الإسرائيلي

الضفة

المحتلة

