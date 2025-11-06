الأخبار
اقتراح الهدنة المطروح من الوسطاء في السودان ينصّ على هدنة لثلاثة أشهر

أخبار دولية
2025-11-06 | 11:29
اقتراح الهدنة المطروح من الوسطاء في السودان ينصّ على هدنة لثلاثة أشهر
اقتراح الهدنة المطروح من الوسطاء في السودان ينصّ على هدنة لثلاثة أشهر

ينصّ اقتراح الهدنة الذي طرحه الوسطاء على طرفي الحرب في السودان، على هدنة تمتد ثلاثة أشهر، بحسب ما أفاد مسؤول سعودي لوكالة فرانس برس الخميس.

وقال المسؤول إن المقترح "يتضمن هدنة إنسانية مدتها ثلاثة أشهر في عموم السودان"، مشيرا الى أن الوسطاء سيسعون خلال تلك الفترة لجمع الجيش وقوات الدعم السريع في مباحثات في مدينة جدة سعيا لاتفاق سلام دائم.

