باكستان تحمل أفغانستان مسؤولية إطلاق النار وتؤكد أنها ردت في شكل "مدروس"
أخبار دولية
2025-11-06 | 12:41
حمّلت باكستان أفغانستان مسؤولية إطلاق النار على الحدود بين البلدين، مؤكدة أنها ردّت على ذلك في شكل "مدروس"، بعد اتهام كابول إسلام اباد بمهاجمة أراضيها رغم وقف إطلاق النار الساري منذ منتصف تشرين الأول.
وقالت وزارة الاعلام الباكستانية عبر منصة اكس: "نرفض بشدة ما أعلنه الطرف الأفغاني في شأن الحادث اليوم على الحدود بين باكستان وافغانستان في شامان"، مضيفة أن "اطلاق النار كان مصدره الطرف الافغاني، وقد ردت عليه قواتنا فورا وفي شكل مدروس ومسؤول".
وأفادت تقارير بإطلاق نار لفترة وجيزة بعد الظهر في مدينة سبين بولدك الأفغانية على الحدود مع باكستان.
وقال نائب المتحدث باسم طالبان حمد الله فطرت لوكالة فرانس برس: "للأسف، شنّ الباكستانيون هجوما قصيرا، ولا نعرف السبب".
وقال المتحدث باسم الحكومة الأفغانية ذبيح الله مجاهد: "بينما بدأت جولة ثالثة من المفاوضات مع الجانب الباكستاني في إسطنبول، أطلقت القوات الباكستانية النار مجددا للأسف على سبين بولدك".
وأضاف في بيان: "لم ترد كابول بعد احتراما لفريق التفاوض ومنعا لسقوط ضحايا من المدنيين".
مقالات ذات صلة
أخبار دولية
2025-10-29
باكستان تعلن "فشل" المفاوضات مع أفغانستان لإرساء هدنة دائمة
أخبار دولية
2025-10-29
باكستان تعلن "فشل" المفاوضات مع أفغانستان لإرساء هدنة دائمة
0
أخبار دولية
2025-10-25
وزير دفاع باكستان يحذر من "حرب مفتوحة" مع أفغانستان إن فشلت محادثات السلام
أخبار دولية
2025-10-25
وزير دفاع باكستان يحذر من "حرب مفتوحة" مع أفغانستان إن فشلت محادثات السلام
0
أخبار دولية
2025-10-17
طالبان: باكستان "خرقت الهدنة" بضربات على أفغانستان
أخبار دولية
2025-10-17
طالبان: باكستان "خرقت الهدنة" بضربات على أفغانستان
0
آخر الأخبار
2025-09-28
مسؤول لـ"رويترز": المبعوث الأميركي الخاص آدم بولر ومسؤولون آخرون زاروا أفغانستان اليوم الأحد وتم إطلاق المواطن الأميركي أمير أميري من أفغانستان بوساطة قطرية
آخر الأخبار
2025-09-28
مسؤول لـ"رويترز": المبعوث الأميركي الخاص آدم بولر ومسؤولون آخرون زاروا أفغانستان اليوم الأحد وتم إطلاق المواطن الأميركي أمير أميري من أفغانستان بوساطة قطرية
0
أخبار دولية
15:46
مجلس الأمن الدولي يرفع العقوبات عن الرئيس السوري
أخبار دولية
15:46
مجلس الأمن الدولي يرفع العقوبات عن الرئيس السوري
0
أخبار دولية
15:16
كازاخستان تعتبر أن انضمامها الى الاتفاقات الابراهيمية "طبيعي ومنطقي"
أخبار دولية
15:16
كازاخستان تعتبر أن انضمامها الى الاتفاقات الابراهيمية "طبيعي ومنطقي"
0
أخبار دولية
14:14
ترامب يكشف عن اتفاق لخفض أسعار أدوية لإنقاص الوزن
أخبار دولية
14:14
ترامب يكشف عن اتفاق لخفض أسعار أدوية لإنقاص الوزن
0
أخبار دولية
14:08
واشنطن تحض طرفي النزاع في السودان على تنفيذ الهدنة بعد موافقة قوات الدعم السريع
أخبار دولية
14:08
واشنطن تحض طرفي النزاع في السودان على تنفيذ الهدنة بعد موافقة قوات الدعم السريع
0
آخر الأخبار
12:22
النقاش ما زال مستمرا بموضوع الإنتخابات النيابية ومصادر تصفه بالجدل البيزنطي
آخر الأخبار
12:22
النقاش ما زال مستمرا بموضوع الإنتخابات النيابية ومصادر تصفه بالجدل البيزنطي
0
أخبار لبنان
2025-10-18
وزير الصحة أعلن من الهرمل إطلاق مشاريع صحية في المنطقة
أخبار لبنان
2025-10-18
وزير الصحة أعلن من الهرمل إطلاق مشاريع صحية في المنطقة
0
آخر الأخبار
2025-10-13
وصول الرئيس الاميركي دونالد ترامب الى الكنيست الاسرائيلي
آخر الأخبار
2025-10-13
وصول الرئيس الاميركي دونالد ترامب الى الكنيست الاسرائيلي
0
أخبار لبنان
08:38
بعد الانذارات... أدرعي: لم نصدر أي بيان حول اخلاء واسع لقرى في جنوب لبنان
أخبار لبنان
08:38
بعد الانذارات... أدرعي: لم نصدر أي بيان حول اخلاء واسع لقرى في جنوب لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
تفاصيل جلسة مجلسة الوزراء ومقرراتها...
تقارير نشرة الاخبار
13:51
تفاصيل جلسة مجلسة الوزراء ومقرراتها...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
باب جديد يفتح بين لبنان وسوريا... وبشرى سارة لأبناء عكار والشمال
تقارير نشرة الاخبار
13:40
باب جديد يفتح بين لبنان وسوريا... وبشرى سارة لأبناء عكار والشمال
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
اتفاق على 3 نقاط أساسية بين المصارف ومصرف لبنان… والسحوبات بانتظار القرار
تقارير نشرة الاخبار
13:37
اتفاق على 3 نقاط أساسية بين المصارف ومصرف لبنان… والسحوبات بانتظار القرار
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
قرض اعادة الاعمار قد يلغى والبنك الدولي يدق جرس الانذار
تقارير نشرة الاخبار
13:36
قرض اعادة الاعمار قد يلغى والبنك الدولي يدق جرس الانذار
0
رياضة
13:35
معرض السيارات الكهربائية للشرق الأوسط يعود إلى بيروت بنسخته الثالثة
رياضة
13:35
معرض السيارات الكهربائية للشرق الأوسط يعود إلى بيروت بنسخته الثالثة
0
فنّ
13:22
الجمهور الاندونيسي يغني نانسي عجرم بالعربية
فنّ
13:22
الجمهور الاندونيسي يغني نانسي عجرم بالعربية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:21
إسرائيل تلوّح بخيارات مفتوحة تجاه لبنان بانتظار نتائج الضغوط الأميركية
تقارير نشرة الاخبار
13:21
إسرائيل تلوّح بخيارات مفتوحة تجاه لبنان بانتظار نتائج الضغوط الأميركية
0
أخبار لبنان
13:21
شانتال غويا في بيروت لتلتقي جمهورها وتحتفل معه بمرور 50 عامًا على مسيرتها الفنية
أخبار لبنان
13:21
شانتال غويا في بيروت لتلتقي جمهورها وتحتفل معه بمرور 50 عامًا على مسيرتها الفنية
0
مقدمة نشرة الاخبار
13:19
مقدمة النشرة المسائية 6-11-2025
مقدمة نشرة الاخبار
13:19
مقدمة النشرة المسائية 6-11-2025
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
08:05
أدرعي: إنذار إلى أهالي الجنوب
أخبار لبنان
08:05
أدرعي: إنذار إلى أهالي الجنوب
2
أخبار لبنان
03:17
كتاب لـ"حزب الله" إلى الرؤساء الثلاثة: لبنان ليس معنيًا بالخضوع للابتزاز العدوانيّ والاستدارج نحو تفاوض سياسيّ
أخبار لبنان
03:17
كتاب لـ"حزب الله" إلى الرؤساء الثلاثة: لبنان ليس معنيًا بالخضوع للابتزاز العدوانيّ والاستدارج نحو تفاوض سياسيّ
3
موضة وجمال
10:07
سقوط محرج وردّ فعل أنيق... ملكة جمال أوكرانيا تتعثر على المسرح خلال حفل "Miss Earth 2025" (فيديو)
موضة وجمال
10:07
سقوط محرج وردّ فعل أنيق... ملكة جمال أوكرانيا تتعثر على المسرح خلال حفل "Miss Earth 2025" (فيديو)
4
أخبار لبنان
06:33
معلومات الـLBCI: قاضي التحقيق الاول في بيروت أصدرت مذكرة توقيف وجاهية بحق امين خزينة بلدية بيروت
أخبار لبنان
06:33
معلومات الـLBCI: قاضي التحقيق الاول في بيروت أصدرت مذكرة توقيف وجاهية بحق امين خزينة بلدية بيروت
5
أخبار لبنان
12:42
الرئيس عون: ما قامت به إسرائيل جريمة مكتملة الأركان...وصلت رسالتكم
أخبار لبنان
12:42
الرئيس عون: ما قامت به إسرائيل جريمة مكتملة الأركان...وصلت رسالتكم
6
أخبار لبنان
08:25
أدرعي: إنذار عاجل إلى سكان جنوب لبنان وتحديدًا في قرية عيتا الجبل
أخبار لبنان
08:25
أدرعي: إنذار عاجل إلى سكان جنوب لبنان وتحديدًا في قرية عيتا الجبل
7
أخبار لبنان
08:38
بعد الانذارات... أدرعي: لم نصدر أي بيان حول اخلاء واسع لقرى في جنوب لبنان
أخبار لبنان
08:38
بعد الانذارات... أدرعي: لم نصدر أي بيان حول اخلاء واسع لقرى في جنوب لبنان
8
خبر عاجل
07:58
أدرعي: سنوجّه انذارًا عاجلًا إلى سكان جنوب لبنان بعد قليل
خبر عاجل
07:58
أدرعي: سنوجّه انذارًا عاجلًا إلى سكان جنوب لبنان بعد قليل
