باكستان تحمل أفغانستان مسؤولية إطلاق النار وتؤكد أنها ردت في شكل "مدروس"

أخبار دولية
2025-11-06 | 12:41
باكستان تحمل أفغانستان مسؤولية إطلاق النار وتؤكد أنها ردت في شكل "مدروس"

حمّلت باكستان أفغانستان مسؤولية إطلاق النار على الحدود بين البلدين، مؤكدة أنها ردّت على ذلك في شكل "مدروس"، بعد اتهام كابول إسلام اباد بمهاجمة أراضيها رغم وقف إطلاق النار الساري منذ منتصف تشرين الأول.

وقالت وزارة الاعلام الباكستانية عبر منصة اكس: "نرفض بشدة ما أعلنه الطرف الأفغاني في شأن الحادث اليوم على الحدود بين باكستان وافغانستان في شامان"، مضيفة أن "اطلاق النار كان مصدره الطرف الافغاني، وقد ردت عليه قواتنا فورا وفي شكل مدروس ومسؤول".

وأفادت تقارير بإطلاق نار لفترة وجيزة بعد الظهر في مدينة سبين بولدك الأفغانية على الحدود مع باكستان.

وقال نائب المتحدث باسم طالبان حمد الله فطرت لوكالة فرانس برس: "للأسف، شنّ الباكستانيون هجوما قصيرا، ولا نعرف السبب".

وقال المتحدث باسم الحكومة الأفغانية ذبيح الله مجاهد: "بينما بدأت جولة ثالثة من المفاوضات مع الجانب الباكستاني في إسطنبول، أطلقت القوات الباكستانية النار مجددا للأسف على سبين بولدك".

وأضاف في بيان: "لم ترد كابول بعد احتراما لفريق التفاوض ومنعا لسقوط ضحايا من المدنيين".

أخبار دولية

أفغانستان

مسؤولية

إطلاق

النار

وتؤكد

"مدروس"

