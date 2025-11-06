الأخبار
إردوغان يقاضي زعيم المعارضة التركية بتهمة "الإهانة"

أخبار دولية
2025-11-06 | 12:43
إردوغان يقاضي زعيم المعارضة التركية بتهمة "الإهانة"

أعلن محامي الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن موكله قدم شكوى ضد زعيم حزب المعارضة الرئيسي بتهمة "الإهانة" وطلب تعويضا عن "الضرر المعنوي".

وترافق الشكوى المرفوعة في أنقرة، مطالبة بتعويض قدره 500 ألف ليرة تركية (نحو 10300 يورو)، كما أوضح المحامي حسين أيدن عبر منصة إكس.

ورأى المحامي أن رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض أدلى في خطاب ألقاه الأربعاء بـ"تصريحات غير لائقة واتهامات لا أساس لها من الصحة ضد رئيسنا".

وفي حديثه إلى أنصار حزبه في منطقة قصيّة في إسطنبول مساء الأربعاء، اتهم رئيس حزب المعارضة الرئيسي أوزغور أوزيل السلطات بمنع عرض ملصقات تحمل صورة رئيس بلدية إسطنبول المسجون أكرم إمام أوغلو.

وقال: "إنهم يخشون صورته"، في إشارة إلى رئيس البلدية الذي أوقف في 19 آذار/مارس بتهمة "الفساد" التي ينفيها.

وأضاف مخاطبا الرئيس التركي: "من الآن فصاعدا، اضبط من يعملون تحت أوامرك وكلابك الذين يزعجوننا".

وقال محامي الرئيس إنه "تم رفع دعوى تعويض معنوي بقيمة 500 ألف ليرة تركية أمام المحكمة المدنية الابتدائية في أنقرة"، كما "تم إيداع دعوى جنائية بتهمة إهانة الرئيس لدى النيابة العامة في أنقرة".

أخبار دولية

يقاضي

المعارضة

التركية

بتهمة

"الإهانة"

