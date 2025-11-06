واشنطن تحض طرفي النزاع في السودان على تنفيذ الهدنة بعد موافقة قوات الدعم السريع

دعت الولايات المتحدة طرفي النزاع في السودان الى تنفيذ الهدنة مشددة على الحاجة "الفورية" لإنقاذ المدنيين، وذلك بعدما أعلنت قوات الدعم السريع موافقتها على اقتراح في هذا الصدد للرباعية الدولية.



وقال متحدث باسم الخارجية الأميركية: "نحض الطرفين على المضي قدما تجاوبا مع الجهود التي تقودها الولايات المتحدة من أجل هدنة إنسانية، في ضوء الحاجة الملحة الى احتواء العنف وإنهاء معاناة الشعب السوداني".