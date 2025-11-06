ترامب يكشف عن اتفاق لخفض أسعار أدوية لإنقاص الوزن

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن اتفاق مع شركتي الأدوية العملاقتين "إيلي ليلي" و"نوفو نورديسك" لخفض أسعار بعض أدوية إنقاص الوزن الشائعة، مقابل مزايا جمركية للشركتين.



وقال ترامب إن الشركتين "اتفقتا على تقديم عقار جي-إل-بي1 الأكثر شعبية لإنقاص الوزن، بحسومات هائلة".



وأضاف في تصريحات للصحافيين في البيت الأبيض "إنه انتصار للمرضى الأميركيين ومن شأنه أن ينقذ أرواحا ويحسن صحة ملايين الأميركيين".



وتنتمي هذه العلاجات إلى جيل جديد من الأدوية التي تم تطويرها في البداية ضد مرض السكري، وهي تحاكي هرمون الجهاز الهضمي (جي-إل-بي1) الذي يؤدي دورا في تنظيم الشهية.

