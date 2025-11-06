كازاخستان تعتبر أن انضمامها الى الاتفاقات الابراهيمية "طبيعي ومنطقي"

رأت كازاخستان الخميس أن من "الطبيعي والمنطقي" أن تنضم إلى الاتفاقات الإبراهيمية، في خطوة رمزية إلى حد كبير، إذ إن الجمهورية الواقعة في آسيا الوسطى لديها أصلا علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.



وقالت الحكومة في بيان إن "انضمامنا المتوقع إلى الاتفاقات الإبراهيمية يمثل استمرارا طبيعيا ومنطقيا لمسار السياسة الخارجية الكازاخستانية القائم على الحوار والاحترام المتبادل والاستقرار الإقليمي".