ترامب: كازاخستان ستنضم لإتفاقيات إبراهيم

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الخميس أن كازاخستان ستنضم لاتفاقيات إبراهيم التي تطبع العلاقات بين إسرائيل ودول ذات أغلبية مسلمة.



وجاء هذا الإعلان عقب اتصال هاتفي أجراه ترامب وضم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف.



وكتب ترامب على موقع تروث سوشيال: "سنعلن قريبا عن حفل توقيع لإضفاء الطابع الرسمي، وهناك العديد من الدول الأخرى التي تسعى للانضمام إلى نادي القوة هذا".



وقالت حكومة كازاخستان في بيان إن الأمر في المرحلة النهائية من المفاوضات.



وأضافت: "يمثل انضمامنا المتوقع إلى اتفاقيات إبراهيم استمرارا طبيعيا ومنطقيا لنهج السياسة الخارجية الكازاخستانية القائم على الحوار والاحترام المتبادل والاستقرار الإقليمي".



ولدى كازاخستان بالفعل علاقات دبلوماسية كاملة وعلاقات اقتصادية مع إسرائيل، ما يعني أن الخطوة ستكون رمزية إلى حد كبير. إلا أن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو رفض مثل هذا الحديث يوم الخميس.



وقال: "إنها علاقة معززة تتجاوز مجرد العلاقات الدبلوماسية".



وأضاف: "إنها... ومع جميع الدول الأخرى المشاركة في الاتفاقيات. أنتم الآن تؤسسون شراكة تحقق تنمية اقتصادية مميزة وفريدة في مختلف الملفات التي يمكنهم العمل عليها معا".



والتقى ترامب بتوكاييف إلى جانب أربعة زعماء آخرين من آسيا الوسطى في البيت الأبيض يوم الخميس، وذلك في وقت تسعى فيه الولايات المتحدة إلى كسب نفوذ في منطقة لطالما هيمنت عليها روسيا وتتقرب إليها الصين بشكل متزايد.



وقال ترامب: "بعض الدول الممثلة هنا ستنضم إلى اتفاقيات إبراهيم... وسيتم الإعلان عن هذه الخطوات خلال الفترة القليلة المقبلة".