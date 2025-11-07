ترامب: إيران تتساءل عما إذا كان من الممكن رفع العقوبات الأميركية

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الخميس أن إيران تتساءل عما إذا كان من الممكن رفع العقوبات الأميركية المفروضة عليها.



وقال ترامب للصحفيين في وقت متأخر من يوم الخميس في البيت الأبيض: "إيران تتساءل عن إمكانية رفع العقوبات. إيران تخضع لعقوبات أمريكية شديدة للغاية، وهذا يصعب عليها فعل ما ترغب في فعله. وأنا منفتح على سماع ذلك، وسنرى ما سيحدث، لكنني منفتح على ذلك".



ولم ترد بعثة إيران لدى الأمم المتحدة في نيويورك حتى الآن على طلب للتعليق.



وقال الزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي يوم الاثنين إن التعاون بين إيران والولايات المتحدة غير ممكن ما دامت واشنطن مستمرة في دعم إسرائيل وتحتفظ بقواعد عسكرية وتتدخل في شؤون الشرق الأوسط.



وبعد بداية ولايته الرئاسية الثانية في كانون الثاني، استأنف ترامب تنفيذ سياسة "أقصى الضغوط" على إيران والتي تهدف لمنعها من تطوير سلاح نووي. وقصفت الولايات المتحدة في حزيران مواقع نووية إيرانية.



وعقد البلدان خمس جولات من المحادثات النووية، قبل اندلاع حرب استمرت 12 يوما بين إيران وإسرائيل في حزيران. وواجهت المحادثات بين الجانبين عقبات رئيسية، مثل تخصيب اليورانيوم على الأراضي الإيرانية، والذي تريد القوى الغربية خفضه إلى الصفر لتقليل أي فرصة للتسلح النووي. وترفض طهران هذه الخطة.