سماع دوي إنفجارات قرب العاصمة السودانية

أفاد شهود عيان وكالة فرانس برس صباح الجمعة عن تحليق مسيرات وسماع دوي انفجارات في مناطق يسيطر عليها الجيش قرب العاصمة السودانية، غداة إعلان قوات الدعم السريع موافقتها على مقترح دولي لهدنة إنسانية.



وقال شهود في شمال مدينة أم درمان إنهم سمعوا أصوات "مضادات أرضية ومن بعدها انفجارات" من جهة قاعدة وادي سيدنا العسكرية، ولاحقا من جهة محطة المرخيات للطاقة قبل تسجيل "انقطاع التيار الكهربائي".



وتحدث شهود في عطبرة على مسافة نحو 300 كيلومتر شمال الخرطوم، عن "ظهور عدد من المسيرات فوق المدينة أسقطتها المضادات". وأفادوا بـ"اندلاع نيران وأصوات انفجارات في شرق المدينة".



الى ذلك، أفادت نقابة أطباء السودان عن "قصف عشوائي" نفذته قوات الدعم السريع على مدينة الدلنج في ولاية جنوب كردفان، أدى الى "تدمير قسم الأشعة والتصوير الطبي بمستشفى الدلنج التعليمي، مما أدى إلى تعطيل أحد أهم المرافق الصحية في المنطقة".



وأشارت الى أن القصف أسفر عن سقوط جرحى في المدينة التي تحاصرها قوات الدعم السريع منذ حزيران 2023.