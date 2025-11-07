الأخبار
إيران تدين الغارات الإسرائيلية "الوحشية" على جنوب لبنان

2025-11-07 | 02:06
إيران تدين الغارات الإسرائيلية "الوحشية" على جنوب لبنان

دانت إيران الجمعة الغارات "الوحشية" التي شنتها إسرائيل على جنوب لبنان الخميس وقالت إنها استهدفت بنى عسكرية لحزب الله الحليف لطهران.
     
ونددت وزارة الخارجية الإيرانية بـ"الهجمات الوحشية التي شنها الكيان الصهيوني"، مؤكدة تضامنها مع "حكومة وشعب لبنان وكذلك دعم المقاومة اللبنانية المشروعة وجهود هذا البلد لحماية سيادته وأمنه ووحدة أراضيه".

وشددت على "مسؤولية الأمم المتحدة والمجتمع الدولي ودول المنطقة في مواجهة سياسات الاحتلال الصهيوني المحرضة للحروب ومحاسبته ومعاقبته".

