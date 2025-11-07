الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
26
o
البقاع
23
o
الجنوب
24
o
الشمال
25
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
26
o
متن
26
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
26
o
البقاع
23
o
الجنوب
24
o
الشمال
25
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
26
o
متن
26
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
إيران تدين الغارات الإسرائيلية "الوحشية" على جنوب لبنان
أخبار دولية
2025-11-07 | 02:06
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
إيران تدين الغارات الإسرائيلية "الوحشية" على جنوب لبنان
دانت إيران الجمعة الغارات "الوحشية" التي شنتها إسرائيل على جنوب لبنان الخميس وقالت إنها استهدفت بنى عسكرية لحزب الله الحليف لطهران.
ونددت وزارة الخارجية الإيرانية بـ"الهجمات الوحشية التي شنها الكيان الصهيوني"، مؤكدة تضامنها مع "حكومة وشعب لبنان وكذلك دعم المقاومة اللبنانية المشروعة وجهود هذا البلد لحماية سيادته وأمنه ووحدة أراضيه".
وشددت على "مسؤولية الأمم المتحدة والمجتمع الدولي ودول المنطقة في مواجهة سياسات الاحتلال الصهيوني المحرضة للحروب ومحاسبته ومعاقبته".
أخبار لبنان
أخبار دولية
الغارات
الإسرائيلية
"الوحشية"
لبنان
التالي
تعليق موقت للرحلات في مطار لييج البلجيكي مرة أخرى بسبب رصد مسيرات
سماع دوي إنفجارات قرب العاصمة السودانية
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
01:55
إيران تدين الغارات الإسرائيلية "الوحشية" على جنوب لبنان
آخر الأخبار
01:55
إيران تدين الغارات الإسرائيلية "الوحشية" على جنوب لبنان
0
أخبار لبنان
2025-10-08
الدويهي: الدولة قادرة بقرارات سياسية واضحة مواجهة الوحشية الإسرائيلية
أخبار لبنان
2025-10-08
الدويهي: الدولة قادرة بقرارات سياسية واضحة مواجهة الوحشية الإسرائيلية
0
آخر الأخبار
2025-10-08
الدويهي للـLBCI: الدولة قادرة بقرارات سياسية واضحة مواجهة الوحشية الإسرائيلية فلا مكان للمكابرة بالأيديولوجيا وموازين القوى
آخر الأخبار
2025-10-08
الدويهي للـLBCI: الدولة قادرة بقرارات سياسية واضحة مواجهة الوحشية الإسرائيلية فلا مكان للمكابرة بالأيديولوجيا وموازين القوى
0
آخر الأخبار
2025-09-15
رئيس وزراء إسبانيا يدعو إلى منع روسيا وإسرائيل من المشاركة في المسابقات الرياضية الدولية حتى تتوقف أفعالهما "الوحشية"
آخر الأخبار
2025-09-15
رئيس وزراء إسبانيا يدعو إلى منع روسيا وإسرائيل من المشاركة في المسابقات الرياضية الدولية حتى تتوقف أفعالهما "الوحشية"
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
04:15
انفجار قرب مدرسة في العاصمة الإندونيسية
أخبار دولية
04:15
انفجار قرب مدرسة في العاصمة الإندونيسية
0
أخبار دولية
03:58
تعليق موقت للرحلات في مطار لييج البلجيكي مرة أخرى بسبب رصد مسيرات
أخبار دولية
03:58
تعليق موقت للرحلات في مطار لييج البلجيكي مرة أخرى بسبب رصد مسيرات
0
أخبار دولية
01:56
سماع دوي إنفجارات قرب العاصمة السودانية
أخبار دولية
01:56
سماع دوي إنفجارات قرب العاصمة السودانية
0
أخبار دولية
01:52
ترامب: إيران تتساءل عما إذا كان من الممكن رفع العقوبات الأميركية
أخبار دولية
01:52
ترامب: إيران تتساءل عما إذا كان من الممكن رفع العقوبات الأميركية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
2025-11-05
نانسي عجرم تؤدي "يا طبطب" مع نجمة إندونيسية في مشهد عفوي (فيديو)
فنّ
2025-11-05
نانسي عجرم تؤدي "يا طبطب" مع نجمة إندونيسية في مشهد عفوي (فيديو)
0
اقتصاد
02:48
إليكم جدول أسعار المحروقات
اقتصاد
02:48
إليكم جدول أسعار المحروقات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
اتفاق على 3 نقاط أساسية بين المصارف ومصرف لبنان… والسحوبات بانتظار القرار
تقارير نشرة الاخبار
13:37
اتفاق على 3 نقاط أساسية بين المصارف ومصرف لبنان… والسحوبات بانتظار القرار
0
أخبار لبنان
14:31
"اليونيفيل": الغارات الاسرائيلية تُشكل انتهاكات واضحة للقرار 1701
أخبار لبنان
14:31
"اليونيفيل": الغارات الاسرائيلية تُشكل انتهاكات واضحة للقرار 1701
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
تفاصيل جلسة مجلسة الوزراء ومقرراتها...
تقارير نشرة الاخبار
13:51
تفاصيل جلسة مجلسة الوزراء ومقرراتها...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
باب جديد يفتح بين لبنان وسوريا... وبشرى سارة لأبناء عكار والشمال
تقارير نشرة الاخبار
13:40
باب جديد يفتح بين لبنان وسوريا... وبشرى سارة لأبناء عكار والشمال
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
اتفاق على 3 نقاط أساسية بين المصارف ومصرف لبنان… والسحوبات بانتظار القرار
تقارير نشرة الاخبار
13:37
اتفاق على 3 نقاط أساسية بين المصارف ومصرف لبنان… والسحوبات بانتظار القرار
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
قرض اعادة الاعمار قد يلغى والبنك الدولي يدق جرس الانذار
تقارير نشرة الاخبار
13:36
قرض اعادة الاعمار قد يلغى والبنك الدولي يدق جرس الانذار
0
رياضة
13:35
معرض السيارات الكهربائية للشرق الأوسط يعود إلى بيروت بنسخته الثالثة
رياضة
13:35
معرض السيارات الكهربائية للشرق الأوسط يعود إلى بيروت بنسخته الثالثة
0
فنّ
13:22
الجمهور الاندونيسي يغني نانسي عجرم بالعربية
فنّ
13:22
الجمهور الاندونيسي يغني نانسي عجرم بالعربية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:21
إسرائيل تلوّح بخيارات مفتوحة تجاه لبنان بانتظار نتائج الضغوط الأميركية
تقارير نشرة الاخبار
13:21
إسرائيل تلوّح بخيارات مفتوحة تجاه لبنان بانتظار نتائج الضغوط الأميركية
0
أخبار لبنان
13:21
شانتال غويا في بيروت لتلتقي جمهورها وتحتفل معه بمرور 50 عامًا على مسيرتها الفنية
أخبار لبنان
13:21
شانتال غويا في بيروت لتلتقي جمهورها وتحتفل معه بمرور 50 عامًا على مسيرتها الفنية
0
مقدمة نشرة الاخبار
13:19
مقدمة النشرة المسائية 6-11-2025
مقدمة نشرة الاخبار
13:19
مقدمة النشرة المسائية 6-11-2025
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
08:05
أدرعي: إنذار إلى أهالي الجنوب
أخبار لبنان
08:05
أدرعي: إنذار إلى أهالي الجنوب
2
موضة وجمال
10:07
سقوط محرج وردّ فعل أنيق... ملكة جمال أوكرانيا تتعثر على المسرح خلال حفل "Miss Earth 2025" (فيديو)
موضة وجمال
10:07
سقوط محرج وردّ فعل أنيق... ملكة جمال أوكرانيا تتعثر على المسرح خلال حفل "Miss Earth 2025" (فيديو)
3
أخبار لبنان
06:33
معلومات الـLBCI: قاضي التحقيق الاول في بيروت أصدرت مذكرة توقيف وجاهية بحق امين خزينة بلدية بيروت
أخبار لبنان
06:33
معلومات الـLBCI: قاضي التحقيق الاول في بيروت أصدرت مذكرة توقيف وجاهية بحق امين خزينة بلدية بيروت
4
أخبار لبنان
12:42
الرئيس عون: ما قامت به إسرائيل جريمة مكتملة الأركان...وصلت رسالتكم
أخبار لبنان
12:42
الرئيس عون: ما قامت به إسرائيل جريمة مكتملة الأركان...وصلت رسالتكم
5
اقتصاد
02:48
إليكم جدول أسعار المحروقات
اقتصاد
02:48
إليكم جدول أسعار المحروقات
6
أخبار لبنان
08:25
أدرعي: إنذار عاجل إلى سكان جنوب لبنان وتحديدًا في قرية عيتا الجبل
أخبار لبنان
08:25
أدرعي: إنذار عاجل إلى سكان جنوب لبنان وتحديدًا في قرية عيتا الجبل
7
صحف اليوم
00:34
رئيس بلدية جعيتا: ما حدث خلفيته سياسية وتصفية حسابات في البلدة (الأنباء الكويتية)
صحف اليوم
00:34
رئيس بلدية جعيتا: ما حدث خلفيته سياسية وتصفية حسابات في البلدة (الأنباء الكويتية)
8
أخبار لبنان
08:38
بعد الانذارات... أدرعي: لم نصدر أي بيان حول اخلاء واسع لقرى في جنوب لبنان
أخبار لبنان
08:38
بعد الانذارات... أدرعي: لم نصدر أي بيان حول اخلاء واسع لقرى في جنوب لبنان
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More