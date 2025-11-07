تعليق موقت للرحلات في مطار لييج البلجيكي مرة أخرى بسبب رصد مسيرات

أعلنت هيئة المراقبة الجوية البلجيكية اليوم الجمعة أن مطار لييج استأنف الرحلات الجوية بعد توقف مؤقت بسبب رصد طائرات مسيرة في ثاني واقعة من نوعه هذا الأسبوع.



وأشارت إلى أنها تلقت بلاغًا برصد الطائرات المسيرة فوق المطار في حدود الساعة 06:30 بتوقيت غرينتش، ما أدى إلى إغلاق المطار لنحو 30 دقيقة.



وقال المتحدث باسم الهيئة كورت فيرفيليجن: "علينا أخذ كل بلاغ على محمل الجد". وأضاف أن الرحلات الجوية استؤنفت.



وأجبرت المسيرات التي تم رصدها تحلق فوق مطاري بروكسل ولييج في شرق البلاد على تحويل مسار كثير من الطائرات القادمة يوم الثلاثاء وحال دون إقلاع طائرات كان من المقرر أن تغادر.



وصار رصد طائرات مسيرة فوق مطارات وقواعد عسكرية مشكلة متكررة في بلجيكا في الأيام القليلة الماضية، وتسببت في اضطرابات كبيرة في مناطق مختلفة من أوروبا في الأشهر القليلة الماضية.



ودعت الحكومة البلجيكية إلى اجتماع طارئ أمس الخميس ضم كبار الوزراء ومسؤولي الأمن للتعامل مع ما وصفه وزير الدفاع بأنه هجوم منسق.