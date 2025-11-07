الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
فيديو كليبات
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

تعليق موقت للرحلات في مطار لييج البلجيكي مرة أخرى بسبب رصد مسيرات

أخبار دولية
2025-11-07 | 03:58
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
تعليق موقت للرحلات في مطار لييج البلجيكي مرة أخرى بسبب رصد مسيرات
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
تعليق موقت للرحلات في مطار لييج البلجيكي مرة أخرى بسبب رصد مسيرات

أعلنت هيئة المراقبة الجوية البلجيكية اليوم الجمعة أن مطار لييج استأنف الرحلات الجوية بعد توقف مؤقت بسبب رصد طائرات مسيرة في ثاني واقعة من نوعه هذا الأسبوع.

وأشارت إلى أنها تلقت بلاغًا برصد الطائرات المسيرة فوق المطار في حدود الساعة 06:30 بتوقيت غرينتش، ما أدى إلى إغلاق المطار لنحو 30 دقيقة.

وقال المتحدث باسم الهيئة كورت فيرفيليجن: "علينا أخذ كل بلاغ على محمل الجد". وأضاف أن الرحلات الجوية استؤنفت.

وأجبرت المسيرات التي تم رصدها تحلق فوق مطاري بروكسل ولييج في شرق البلاد على تحويل مسار كثير من الطائرات القادمة يوم الثلاثاء وحال دون إقلاع طائرات كان من المقرر أن تغادر.

وصار رصد طائرات مسيرة فوق مطارات وقواعد عسكرية مشكلة متكررة في بلجيكا في الأيام القليلة الماضية، وتسببت في اضطرابات كبيرة في مناطق مختلفة من أوروبا في الأشهر القليلة الماضية.

ودعت الحكومة البلجيكية إلى اجتماع طارئ أمس الخميس ضم كبار الوزراء ومسؤولي الأمن للتعامل مع ما وصفه وزير الدفاع بأنه هجوم منسق.

أخبار دولية

للرحلات

البلجيكي

مسيرات

LBCI التالي
انفجار قرب مدرسة في العاصمة الإندونيسية
إيران تدين الغارات الإسرائيلية "الوحشية" على جنوب لبنان
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2025-10-03

بعد رصد مُسيرات... تعليق عمليات مطار ميونيخ الألماني

LBCI
آخر الأخبار
2025-09-20

مطار بروكسل: نتوقع تأخير وإلغاء بعض الرحلات بسبب هجوم إلكتروني

LBCI
آخر الأخبار
16:36

رويترز: توقف عمليات مطار بروكسل مؤقتا بسبب رصد طائرة بدون طيار

LBCI
أخبار دولية
2025-09-19

تعليق موقت لمساعدة مالية ألمانية موعودة للفلسطينيين

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
06:42

مقتل ثلاثة أشخاص في ضربة أميركية على قارب في الكاريبي

LBCI
أخبار دولية
06:24

ماكرون دعا الشرع للإنضمام إلى التحالف الدولي ضد تنظيم داعش

LBCI
أخبار دولية
05:21

وفاة 3 في انهيار محطة كهرباء بكوريا الجنوبية واستمرار جهود الإنقاذ

LBCI
أخبار دولية
04:15

انفجار قرب مدرسة في العاصمة الإندونيسية

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
05:28

بعد 10 سنوات من الغياب... هيلاري داف تفاجئ جمهورها بأغنية جديدة

LBCI
صحف اليوم
00:20

مصادر لـ"اللواء": قيادة الجيش لن تخرج عن قرار السلطة السياسية المتخذ في حصرية السلاح

LBCI
أخبار لبنان
06:18

بري تابع ملف إعادة الإعمار مع وفد البنك الدولي وقدم شرحًا تفصيليًا بالأضرار الناجمة عن العدوان الإسرائيلي

LBCI
أخبار لبنان
2025-11-05

بايراقداريان تابعت مع السفير السعودي شؤونا مشتركة بين البلدين وفعاليات دورة ألعاب التضامن الإسلامي

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

تفاصيل جلسة مجلسة الوزراء ومقرراتها...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

باب جديد يفتح بين لبنان وسوريا... وبشرى سارة لأبناء عكار والشمال

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

اتفاق على 3 نقاط أساسية بين المصارف ومصرف لبنان… والسحوبات بانتظار القرار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

قرض اعادة الاعمار قد يلغى والبنك الدولي يدق جرس الانذار

LBCI
رياضة
13:35

معرض السيارات الكهربائية للشرق الأوسط يعود إلى بيروت بنسخته الثالثة

LBCI
فنّ
13:22

الجمهور الاندونيسي يغني نانسي عجرم بالعربية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

إسرائيل تلوّح بخيارات مفتوحة تجاه لبنان بانتظار نتائج الضغوط الأميركية

LBCI
أخبار لبنان
13:21

شانتال غويا في بيروت لتلتقي جمهورها وتحتفل معه بمرور 50 عامًا على مسيرتها الفنية

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
13:19

مقدمة النشرة المسائية 6-11-2025

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
08:05

أدرعي: إنذار إلى أهالي الجنوب

LBCI
اقتصاد
02:48

إليكم جدول أسعار المحروقات

LBCI
موضة وجمال
10:07

سقوط محرج وردّ فعل أنيق... ملكة جمال أوكرانيا تتعثر على المسرح خلال حفل "Miss Earth 2025" (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
12:42

الرئيس عون: ما قامت به إسرائيل جريمة مكتملة الأركان...وصلت رسالتكم

LBCI
صحف اليوم
00:34

رئيس بلدية جعيتا: ما حدث خلفيته سياسية وتصفية حسابات في البلدة (الأنباء الكويتية)

LBCI
أخبار لبنان
08:25

أدرعي: إنذار عاجل إلى سكان جنوب لبنان وتحديدًا في قرية عيتا الجبل

LBCI
أخبار لبنان
08:38

بعد الانذارات... أدرعي: لم نصدر أي بيان حول اخلاء واسع لقرى في جنوب لبنان

LBCI
خبر عاجل
13:52

مسؤول عسكري اسرائيلي: طُرح على اجتماع المجلس الوزاري الامني المصغر ان تعزيز قدرات حزب الله اسرع من تنفيذ الحكومة اللبنانية قرار نزع سلاحه وهو ما يجعل موجات الهجمات المقبلة اوسع تصل حتى بيروت

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More