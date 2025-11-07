انفجار قرب مدرسة في العاصمة الإندونيسية

أُصيب ما لا يقل عن 54 شخصًا بجروح الجمعة جراء انفجار قرب مدرسة في جاكرتا، على ما أعلن قائد الشرطة في العاصمة الإندونيسية أسيب إيدي سوهيري.



وقال اسيب في تصريحات نقلتها قناة "كومباس تي في" إنّ "المعلومات الأولية التي وردتنا تشير إلى إصابة حوالى 54 شخصا بجروح. بعضهم إصاباتهم طفيفة، وبعضهم الآخر متوسطة، وعدد منهم غادر المستشفى".