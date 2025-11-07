الأخبار
انفجار قرب مدرسة في العاصمة الإندونيسية
أخبار دولية
2025-11-07 | 04:15
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
انفجار قرب مدرسة في العاصمة الإندونيسية
أُصيب ما لا يقل عن 54 شخصًا بجروح الجمعة جراء انفجار قرب مدرسة في جاكرتا، على ما أعلن قائد الشرطة في العاصمة الإندونيسية أسيب إيدي سوهيري.
وقال اسيب في تصريحات نقلتها قناة "كومباس تي في" إنّ "المعلومات الأولية التي وردتنا تشير إلى إصابة حوالى 54 شخصا بجروح. بعضهم إصاباتهم طفيفة، وبعضهم الآخر متوسطة، وعدد منهم غادر المستشفى".
آخر الأخبار
أخبار دولية
مدرسة
العاصمة
الإندونيسية
التالي
وفاة 3 في انهيار محطة كهرباء بكوريا الجنوبية واستمرار جهود الإنقاذ
تعليق موقت للرحلات في مطار لييج البلجيكي مرة أخرى بسبب رصد مسيرات
السابق
0
أخبار دولية
06:42
مقتل ثلاثة أشخاص في ضربة أميركية على قارب في الكاريبي
أخبار دولية
06:42
مقتل ثلاثة أشخاص في ضربة أميركية على قارب في الكاريبي
0
أخبار دولية
06:24
ماكرون دعا الشرع للإنضمام إلى التحالف الدولي ضد تنظيم داعش
أخبار دولية
06:24
ماكرون دعا الشرع للإنضمام إلى التحالف الدولي ضد تنظيم داعش
0
أخبار دولية
05:21
وفاة 3 في انهيار محطة كهرباء بكوريا الجنوبية واستمرار جهود الإنقاذ
أخبار دولية
05:21
وفاة 3 في انهيار محطة كهرباء بكوريا الجنوبية واستمرار جهود الإنقاذ
0
أخبار دولية
03:58
تعليق موقت للرحلات في مطار لييج البلجيكي مرة أخرى بسبب رصد مسيرات
أخبار دولية
03:58
تعليق موقت للرحلات في مطار لييج البلجيكي مرة أخرى بسبب رصد مسيرات
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
