وفاة 3 في انهيار محطة كهرباء بكوريا الجنوبية واستمرار جهود الإنقاذ

أعلن كيم جونغ-شيك المسؤول في إدارة الإطفاء في كوريا الجنوبية اليوم الجمعة أن ثلاثة عمال على الأقل لقوا حتفهم بعد انهيار هيكل كبير في محطة كهرباء كان مخططًا هدمه.



وأوضح كيم للصحفيين أنه عثر على عاملين اثنين آخرين كان يعتقد أنهما توفيا تحت الأنقاض. فيما لا يزال اثنان في عداد المفقودين.



ووقع الحادث بعد ظهر أمس الخميس، أثناء تنفيذ العمال عملية هدم لهيكل فولاذي ضخم في منشأة تدفئة متوقفة عن العمل، وانهار الهيكل بشكل مفاجئ.



وأظهرت لقطات من موقع الحادث الهيكل المنهار محاطًا بهياكل مماثلة.



وقال كيم إن رجال الإنقاذ استعانوا بأجهزة استشعار الحرارة والمناظير عن بعد وكلاب البحث للمساعدة في عملية الإنقاذ وتحديد موقع المفقودين، لكن خطر حدوث انهيار آخر للهيكل يعرقل جهود الإنقاذ.



وأمر الرئيس الكوري الجنوبي لي جيه-ميونغ، الذي جعل من أولوياته تحسين السلامة في مكان العمل، ببذل جهود إنقاذ شاملة.