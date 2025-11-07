الأخبار
ماكرون دعا الشرع للإنضمام إلى التحالف الدولي ضد تنظيم داعش
أخبار دولية
2025-11-07 | 06:24
ماكرون دعا الشرع للإنضمام إلى التحالف الدولي ضد تنظيم داعش
دعا الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الرئيس السوري أحمد الشرع خلال لقائهما على هامش قمة المناخ في البرازيل إلى الانضمام للتحالف الدولي لمحاربة تنظيم الدولة الاسلامية (داعش).
وقال ماكرون: "نحن على بعد أيام قليلة من إحياء ذكرى 13 تشرين الثاني ولم ينس أحد أن هجمات باريس عام 2015 جرى التخطيط لها في سوريا، وهذه مسألة أمنية للفرنسيين".
وتوقع ماكرون أن تكون سوريا مشاركًا فعالًا في الحرب ضد الجماعات الإرهابية في المنطقة.
أخبار دولية
الشرع
للإنضمام
التحالف
الدولي
تنظيم
خبر عاجل
2025-11-01
براك: الشرع سيزور واشنطن ونأمل أن تنضم سوريا إلى التحالف الدوليّ ضد تنظيم الدولة الإسلامية خلال زيارته
خبر عاجل
2025-11-01
براك: الشرع سيزور واشنطن ونأمل أن تنضم سوريا إلى التحالف الدوليّ ضد تنظيم الدولة الإسلامية خلال زيارته
0
آخر الأخبار
2025-09-19
وكالة الأنباء العراقية: جهاز مكافحة الإرهاب يعلن مقتل عمر عبد القادر بسام المكنى عبد الرحمن الحلبي أحد قيادات تنظيم الدولة الإسلامية في عملية أمنية في سوريا بالتنسيق مع قوات التحالف الدولي
آخر الأخبار
2025-09-19
وكالة الأنباء العراقية: جهاز مكافحة الإرهاب يعلن مقتل عمر عبد القادر بسام المكنى عبد الرحمن الحلبي أحد قيادات تنظيم الدولة الإسلامية في عملية أمنية في سوريا بالتنسيق مع قوات التحالف الدولي
0
أخبار دولية
08:48
زيارة تاريخية للشرع إلى البيت الأبيض لتعزيز التحالف مع واشنطن
أخبار دولية
08:48
زيارة تاريخية للشرع إلى البيت الأبيض لتعزيز التحالف مع واشنطن
0
آخر الأخبار
2025-09-04
استهداف سيارة على طريق مطار حلب الدوليّ من قبل طيران التحالف الدوليّ والمعلومات تتحدث عن قتيل
آخر الأخبار
2025-09-04
استهداف سيارة على طريق مطار حلب الدوليّ من قبل طيران التحالف الدوليّ والمعلومات تتحدث عن قتيل
أخبار دولية
09:14
كابول وإسلام آباد تواصلان محادثاتهما في تركيا
أخبار دولية
09:14
كابول وإسلام آباد تواصلان محادثاتهما في تركيا
0
أخبار دولية
08:48
زيارة تاريخية للشرع إلى البيت الأبيض لتعزيز التحالف مع واشنطن
أخبار دولية
08:48
زيارة تاريخية للشرع إلى البيت الأبيض لتعزيز التحالف مع واشنطن
0
أخبار دولية
06:42
مقتل ثلاثة أشخاص في ضربة أميركية على قارب في الكاريبي
أخبار دولية
06:42
مقتل ثلاثة أشخاص في ضربة أميركية على قارب في الكاريبي
0
أخبار دولية
05:21
وفاة 3 في انهيار محطة كهرباء بكوريا الجنوبية واستمرار جهود الإنقاذ
أخبار دولية
05:21
وفاة 3 في انهيار محطة كهرباء بكوريا الجنوبية واستمرار جهود الإنقاذ
تقارير نشرة الاخبار
13:40
باب جديد يفتح بين لبنان وسوريا... وبشرى سارة لأبناء عكار والشمال
تقارير نشرة الاخبار
13:40
باب جديد يفتح بين لبنان وسوريا... وبشرى سارة لأبناء عكار والشمال
0
أمن وقضاء
2025-11-03
الأمن العام أعلن فتح باب التطويع لمفتشين ومأمورين متمرنين
أمن وقضاء
2025-11-03
الأمن العام أعلن فتح باب التطويع لمفتشين ومأمورين متمرنين
0
أخبار لبنان
06:18
بري تابع ملف إعادة الإعمار مع وفد البنك الدولي وقدم شرحًا تفصيليًا بالأضرار الناجمة عن العدوان الإسرائيلي
أخبار لبنان
06:18
بري تابع ملف إعادة الإعمار مع وفد البنك الدولي وقدم شرحًا تفصيليًا بالأضرار الناجمة عن العدوان الإسرائيلي
0
أخبار لبنان
03:29
الرئيس سلام: قرار الحرب والسلم حصرًا في يد الدولة ولبنان لا يتنافس مع سوريا
أخبار لبنان
03:29
الرئيس سلام: قرار الحرب والسلم حصرًا في يد الدولة ولبنان لا يتنافس مع سوريا
أخبار لبنان
08:12
عون يؤكد التزام لبنان باتفاق وقف الأعمال العدائية ويكشف أمام وفد البنك الدولي استمرار الاحتلال الإسرائيلي لخمس تلال جنوبية
أخبار لبنان
08:12
عون يؤكد التزام لبنان باتفاق وقف الأعمال العدائية ويكشف أمام وفد البنك الدولي استمرار الاحتلال الإسرائيلي لخمس تلال جنوبية
0
أمن وقضاء
05:26
التصعيد الإسرائيلي أمس في الجنوب ترافق مع إنعقاد الكابينت المصغر... هذا ما بعد الإجتماع
أمن وقضاء
05:26
التصعيد الإسرائيلي أمس في الجنوب ترافق مع إنعقاد الكابينت المصغر... هذا ما بعد الإجتماع
0
أخبار لبنان
03:29
الرئيس سلام: قرار الحرب والسلم حصرًا في يد الدولة ولبنان لا يتنافس مع سوريا
أخبار لبنان
03:29
الرئيس سلام: قرار الحرب والسلم حصرًا في يد الدولة ولبنان لا يتنافس مع سوريا
0
أخبار دولية
01:52
ترامب: إيران تتساءل عما إذا كان من الممكن رفع العقوبات الأميركية
أخبار دولية
01:52
ترامب: إيران تتساءل عما إذا كان من الممكن رفع العقوبات الأميركية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
تفاصيل جلسة مجلسة الوزراء ومقرراتها...
تقارير نشرة الاخبار
13:51
تفاصيل جلسة مجلسة الوزراء ومقرراتها...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
باب جديد يفتح بين لبنان وسوريا... وبشرى سارة لأبناء عكار والشمال
تقارير نشرة الاخبار
13:40
باب جديد يفتح بين لبنان وسوريا... وبشرى سارة لأبناء عكار والشمال
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
اتفاق على 3 نقاط أساسية بين المصارف ومصرف لبنان… والسحوبات بانتظار القرار
تقارير نشرة الاخبار
13:37
اتفاق على 3 نقاط أساسية بين المصارف ومصرف لبنان… والسحوبات بانتظار القرار
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
قرض اعادة الاعمار قد يلغى والبنك الدولي يدق جرس الانذار
تقارير نشرة الاخبار
13:36
قرض اعادة الاعمار قد يلغى والبنك الدولي يدق جرس الانذار
0
رياضة
13:35
معرض السيارات الكهربائية للشرق الأوسط يعود إلى بيروت بنسخته الثالثة
رياضة
13:35
معرض السيارات الكهربائية للشرق الأوسط يعود إلى بيروت بنسخته الثالثة
1
اقتصاد
02:48
إليكم جدول أسعار المحروقات
اقتصاد
02:48
إليكم جدول أسعار المحروقات
2
موضة وجمال
10:07
سقوط محرج وردّ فعل أنيق... ملكة جمال أوكرانيا تتعثر على المسرح خلال حفل "Miss Earth 2025" (فيديو)
موضة وجمال
10:07
سقوط محرج وردّ فعل أنيق... ملكة جمال أوكرانيا تتعثر على المسرح خلال حفل "Miss Earth 2025" (فيديو)
3
صحف اليوم
00:34
رئيس بلدية جعيتا: ما حدث خلفيته سياسية وتصفية حسابات في البلدة (الأنباء الكويتية)
صحف اليوم
00:34
رئيس بلدية جعيتا: ما حدث خلفيته سياسية وتصفية حسابات في البلدة (الأنباء الكويتية)
4
أخبار لبنان
12:42
الرئيس عون: ما قامت به إسرائيل جريمة مكتملة الأركان...وصلت رسالتكم
أخبار لبنان
12:42
الرئيس عون: ما قامت به إسرائيل جريمة مكتملة الأركان...وصلت رسالتكم
5
خبر عاجل
13:52
مسؤول عسكري اسرائيلي: طُرح على اجتماع المجلس الوزاري الامني المصغر ان تعزيز قدرات حزب الله اسرع من تنفيذ الحكومة اللبنانية قرار نزع سلاحه وهو ما يجعل موجات الهجمات المقبلة اوسع تصل حتى بيروت
خبر عاجل
13:52
مسؤول عسكري اسرائيلي: طُرح على اجتماع المجلس الوزاري الامني المصغر ان تعزيز قدرات حزب الله اسرع من تنفيذ الحكومة اللبنانية قرار نزع سلاحه وهو ما يجعل موجات الهجمات المقبلة اوسع تصل حتى بيروت
6
خبر عاجل
13:51
مسؤول عسكري اسرائيلي: موجة الهجمات اليوم على لبنان "برومو" لما ستنفذه اسرائيل خلال ايام اذا لم تتخذ الحكومة اللبنانية خطوات عملية لنزع سلاح حزب الله
خبر عاجل
13:51
مسؤول عسكري اسرائيلي: موجة الهجمات اليوم على لبنان "برومو" لما ستنفذه اسرائيل خلال ايام اذا لم تتخذ الحكومة اللبنانية خطوات عملية لنزع سلاح حزب الله
7
خبر عاجل
10:54
مجلس الوزراء عين مروان نافي رئيسًا للجنة الموقتة لإدارة واستثمار مرفأ بيروت كما عين ٦ أعضاء في اللجنة
خبر عاجل
10:54
مجلس الوزراء عين مروان نافي رئيسًا للجنة الموقتة لإدارة واستثمار مرفأ بيروت كما عين ٦ أعضاء في اللجنة
8
خبر عاجل
12:26
رويترز: المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف يقول إنه سيعلن مساء اليوم انضمام بلد جديد لاتفاقات إبراهيم
خبر عاجل
12:26
رويترز: المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف يقول إنه سيعلن مساء اليوم انضمام بلد جديد لاتفاقات إبراهيم
