ماكرون دعا الشرع للإنضمام إلى التحالف الدولي ضد تنظيم داعش

دعا الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الرئيس السوري أحمد الشرع خلال لقائهما على هامش قمة المناخ في البرازيل إلى الانضمام للتحالف الدولي لمحاربة تنظيم الدولة الاسلامية (داعش).وقال ماكرون: "نحن على بعد أيام قليلة من إحياء ذكرى 13 تشرين الثاني ولم ينس أحد أن هجمات باريس عام 2015 جرى التخطيط لها في سوريا، وهذه مسألة أمنية للفرنسيين".وتوقع ماكرون أن تكون سوريا مشاركًا فعالًا في الحرب ضد الجماعات الإرهابية في المنطقة.