مقتل ثلاثة أشخاص في ضربة أميركية على قارب في الكاريبي

أعلن وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث أن قواته استهدفت قاربًا آخر يشتبه بتهريبه المخدرات في منطقة البحر الكاريبي، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص.ونشر هيغسيث لقطات فيديو جوية على منصة اكس تظهر الضربة التي قال إنها استهدفت "قاربًا تديره منظمة مصنفة إرهابية".وكتب: "إلى جميع إرهابيي المخدرات الذين يهددون بلادنا: إذا أردتم البقاء على قيد الحياة، توقفوا عن تهريب المخدرات. إذا واصلتم تهريب المخدرات القاتلة، فسنقتلكم".