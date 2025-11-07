الأخبار
مقتل ثلاثة أشخاص في ضربة أميركية على قارب في الكاريبي

أخبار دولية
2025-11-07 | 06:42
مشاهدات عالية
مقتل ثلاثة أشخاص في ضربة أميركية على قارب في الكاريبي
مقتل ثلاثة أشخاص في ضربة أميركية على قارب في الكاريبي

أعلن وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث أن قواته استهدفت قاربًا آخر يشتبه بتهريبه المخدرات في منطقة البحر الكاريبي، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص.

ونشر هيغسيث لقطات فيديو جوية على منصة اكس تظهر الضربة التي قال إنها استهدفت "قاربًا تديره منظمة مصنفة إرهابية".

وكتب: "إلى جميع إرهابيي المخدرات الذين يهددون بلادنا: إذا أردتم البقاء على قيد الحياة، توقفوا عن تهريب المخدرات. إذا واصلتم تهريب المخدرات القاتلة، فسنقتلكم".
     
 

زيارة تاريخية للشرع إلى البيت الأبيض لتعزيز التحالف مع واشنطن
ماكرون دعا الشرع للإنضمام إلى التحالف الدولي ضد تنظيم داعش
مقالات ذات صلة

LBCI
أخبار دولية
2025-11-02

ضربة أميركية استهدفت قاربًا يشتبه بتهريبه المخدِرات في البحر الكاريبي

LBCI
أخبار دولية
2025-10-24

مقتل ستة أشخاص بضربة أميركية على قارب يشتبه في تهريبه المخدرات

LBCI
أخبار دولية
2025-10-31

جمهورية الدومينيكان تعلن ضبط قارب مخدرات وسط العملية العسكرية الأميركية في الكاريبي لمكافحة التهريب

LBCI
أخبار دولية
2025-10-03

الولايات المتحدة تعلن قتل أربعة أشخاص في ضربة جديدة على قارب يشتبه بتهريبه المخدرات

LBCI
أخبار دولية
09:14

كابول وإسلام آباد تواصلان محادثاتهما في تركيا

LBCI
أخبار دولية
08:48

زيارة تاريخية للشرع إلى البيت الأبيض لتعزيز التحالف مع واشنطن

LBCI
أخبار دولية
06:24

ماكرون دعا الشرع للإنضمام إلى التحالف الدولي ضد تنظيم داعش

LBCI
أخبار دولية
05:21

وفاة 3 في انهيار محطة كهرباء بكوريا الجنوبية واستمرار جهود الإنقاذ

زوارنا يقرأون الآن
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

باب جديد يفتح بين لبنان وسوريا... وبشرى سارة لأبناء عكار والشمال

LBCI
أمن وقضاء
2025-11-03

الأمن العام أعلن فتح باب التطويع لمفتشين ومأمورين متمرنين

LBCI
أخبار لبنان
06:18

بري تابع ملف إعادة الإعمار مع وفد البنك الدولي وقدم شرحًا تفصيليًا بالأضرار الناجمة عن العدوان الإسرائيلي

LBCI
أخبار لبنان
03:29

الرئيس سلام: قرار الحرب والسلم حصرًا في يد الدولة ولبنان لا يتنافس مع سوريا

LBCI
أخبار لبنان
08:12

عون يؤكد التزام لبنان باتفاق وقف الأعمال العدائية ويكشف أمام وفد البنك الدولي استمرار الاحتلال الإسرائيلي لخمس تلال جنوبية

LBCI
أمن وقضاء
05:26

التصعيد الإسرائيلي أمس في الجنوب ترافق مع إنعقاد الكابينت المصغر... هذا ما بعد الإجتماع

LBCI
أخبار لبنان
03:29

الرئيس سلام: قرار الحرب والسلم حصرًا في يد الدولة ولبنان لا يتنافس مع سوريا

LBCI
أخبار دولية
01:52

ترامب: إيران تتساءل عما إذا كان من الممكن رفع العقوبات الأميركية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

تفاصيل جلسة مجلسة الوزراء ومقرراتها...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

باب جديد يفتح بين لبنان وسوريا... وبشرى سارة لأبناء عكار والشمال

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

اتفاق على 3 نقاط أساسية بين المصارف ومصرف لبنان… والسحوبات بانتظار القرار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

قرض اعادة الاعمار قد يلغى والبنك الدولي يدق جرس الانذار

LBCI
رياضة
13:35

معرض السيارات الكهربائية للشرق الأوسط يعود إلى بيروت بنسخته الثالثة

LBCI
اقتصاد
02:48

إليكم جدول أسعار المحروقات

LBCI
موضة وجمال
10:07

سقوط محرج وردّ فعل أنيق... ملكة جمال أوكرانيا تتعثر على المسرح خلال حفل "Miss Earth 2025" (فيديو)

LBCI
صحف اليوم
00:34

رئيس بلدية جعيتا: ما حدث خلفيته سياسية وتصفية حسابات في البلدة (الأنباء الكويتية)

LBCI
أخبار لبنان
12:42

الرئيس عون: ما قامت به إسرائيل جريمة مكتملة الأركان...وصلت رسالتكم

LBCI
خبر عاجل
13:52

مسؤول عسكري اسرائيلي: طُرح على اجتماع المجلس الوزاري الامني المصغر ان تعزيز قدرات حزب الله اسرع من تنفيذ الحكومة اللبنانية قرار نزع سلاحه وهو ما يجعل موجات الهجمات المقبلة اوسع تصل حتى بيروت

LBCI
خبر عاجل
13:51

مسؤول عسكري اسرائيلي: موجة الهجمات اليوم على لبنان "برومو" لما ستنفذه اسرائيل خلال ايام اذا لم تتخذ الحكومة اللبنانية خطوات عملية لنزع سلاح حزب الله

LBCI
خبر عاجل
10:54

مجلس الوزراء عين مروان نافي رئيسًا للجنة الموقتة لإدارة واستثمار مرفأ بيروت كما عين ٦ أعضاء في اللجنة

LBCI
خبر عاجل
12:26

رويترز: المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف يقول إنه سيعلن مساء اليوم انضمام بلد جديد لاتفاقات إبراهيم

