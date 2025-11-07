أوكرانيا: أكثر من 1400 من دول أفريقية يقاتلون في صفوف القوات الروسية

أعلن وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها أن أكثر من 1400 مقاتل من أكثر من 30 دولة أفريقية يحاربون في صفوف القوات الروسية في أوكرانيا.



ويقول مسؤولون أوكرانيون إن روسيا تحاول تعزيز قواتها المهاجمة من خلال تجنيد مقاتلين من مجموعة متنوعة من البلدان، وأحيانا عن طريق التحايل.



وأشار سيبيها الى أن روسيا تغري الأفارقة بتوقيع عقود وصفها بأنها "تعادل... حكما بالإعدام"، وحث الحكومات الأفريقية على تحذير مواطنيها.



وكتب على منصة إكس: "المواطنون الأجانب في الجيش الروسي يلقون مصيرا محزنا. يتم إرسال معظمهم على الفور إلى هجمات... الموجات البشرية، حيث يتم قتلهم بسرعة".



وأعلنت جنوب أفريقيا الخميس أنها ستحقق في كيفية انضمام 17 من مواطنيها إلى قوات المرتزقة بعد أن أرسلوا نداءات استغاثة للمساعدة في العودة إلى ديارهم.