وزير الدفاع الباكستاني: انهيار محادثاتنا مع أفغانستان في إسطنبول

كشف وزير الدفاع الباكستاني لقناة جيو نيوز التلفزيونية أن محادثات السلام مع أفغانستان في إسطنبول، والتي كانت تهدف إلى وقف تجدد الاشتباكات الحدودية، انهارت.



وأكد أن وقف إطلاق النار سيظل صامدا طالما لم تحدث هجمات من الأراضي الأفغانية.