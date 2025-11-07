ترامب يعلن أنه سينظر في إعفاء المجر من العقوبات المفروضة على النفط الروسي

أبلغ الرئيس الأميركي دونالد ترامب رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان أنه سينظر في إعفاء بلاده من العقوبات التي فرضت على شراء النفط الروسي.



وقال ترامب للصحافيين خلال لقائه أوربان في البيت الأبيض: "ننظر في الأمر لأنه (أوربان) يواجه صعوبة كبرى في الحصول على النفط والغاز من مناطق أخرى. كما تعلمون، ليس لهم أفضلية وجود بحر".



واعتبر الرئيس الأميركي أن على قادة دول الاتحاد الأوروبي أن يظهروا احتراما أكبر لرئيس الوزراء المجري اليميني فيكتور أوربان الذي تحدى موقف التكتل في ملف الهجرة.



وقال ترامب: "اعتقد أن عليهم احترام المجر واحترام زعيمها الى حد كبير لأنه كان محقا في شأن الهجرة".