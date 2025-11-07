مارك كارني: نتوقع استئناف المحادثات التجارية مع الولايات المتحدة في وقت ما

أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني أمام حشد من رجال الأعمال في تورونتو، أن كندا تتوقع استئناف المحادثات التجارية مع الولايات المتحدة "في مرحلة ما"، لكنه لم يذكر تفاصيل.



وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب علّق المحادثات الشهر الماضي بسبب إعلان مناهض للرسوم الجمركية أصدرته حكومة إقليم أونتاريو.



وتريد كندا التوصل إلى اتفاق لخفض الرسوم التي فرضها ترامب على استيراد الصلب والألمنيوم والسيارات.