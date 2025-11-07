إسرائيل تسلمت جثة جديدة لرهينة في غزة

تسلمت إسرائيل عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر واحدة من ست جثث لرهائن لا تزال لدى حركة حماس أو حلفائها في غزة، وفق ما أفاد مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مساء الجمعة.



وأورد البيان أن النعش الذي سلم في قطاع غزة للجيش الإسرائيلي وجهاز الشاباك (الأمن الداخلي) سينقل الى معهد الطب الشرعي في إسرائيل لتحديد هوية الجثة.