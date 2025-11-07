ستاندرد اند بورز تعدل النظرة المستقبلية لإسرائيل من سلبية إلى مستقرة

عدّلت وكالة ستاندرد اند بورز غلوبال للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لإسرائيل من "سلبية" إلى "مستقرة"، مشيرة إلى أن التهدئة العسكرية الناجمة عن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) خفّفت من حدة المخاطر الأمنية المباشرة.



وأبقت الوكالة على التصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل بالعملة الأجنبية لإسرائيل عند "A/A-1".