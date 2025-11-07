إسرائيل ترفض "خدعة دعائية من الطاغية إردوغان" بعد مذكرة التوقيف التركية بحق نتنياهو

ندّدت اسرائيل بما اعتبرته "خدعة دعائية"، بعد مذكرات توقيف بتهمة ارتكاب إبادة اصدرها القضاء التركي بحق مسؤولين فيها، في مقدمهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.



وكتب وزير الخارجية جدعون ساعر على منصة اكس: "ترفض إسرائيل بشدة وازدراء الخدعة الدعائية الاخيرة للطاغية (الرئيس رجب طيب) إردوغان".



وأصدر القضاء التركي في وقت سابق 37 مذكرة توقيف بحق مسؤولين إسرائيليين بتهمة ارتكاب "إبادة وجرائم ضد الإنسانية" في غزة.