ترامب يعلن عدم مشاركة أي مسؤول أميركي في قمة مجموعة العشرين بجنوب إفريقيا

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن أي مسؤول أميركي لن يحضر قمة مجموعة العشرين التي ستعقد في جنوب إفريقيا، مكررا مزاعمه حول تعرض الأقلية البيضاء "للقتل والذبح" بشكل ممنهج في هذا البلد الإفريقي.



وكان ترامب قد أعلن في أيلول أن نائب الرئيس جاي دي فانس سينوب عنه في هذه القمة، قبل أن يعلن الآن مقاطعتها تماما.



وكتب ترامب على منصته تروث سوشال "إنه لأمر مخز تماما أن تعقد قمة مجموعة العشرين في جنوب إفريقيا".



أضاف "لن يحضر أي مسؤول حكومي أميركي ما دامت هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان مستمرة".



وقال ترامب إن الأفريكان، أو الاقلية البيضاء المتحدرة من أحفاد المستوطنين الأوروبيين الأوائل في جنوب إفريقيا، "يتعرضون للقتل والذبح وتصادر أراضيهم ومزارعهم بشكل غير قانوني".



أضاف أنه يتطلع إلى استضافة قمة مجموعة العشرين لعام 2026 في الولايات المتحدة في منتجعه الخاص للغولف في ميامي بولاية فلوريدا.

