الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

ترامب يعلن عدم مشاركة أي مسؤول أميركي في قمة مجموعة العشرين بجنوب إفريقيا

أخبار دولية
2025-11-08 | 00:28
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
ترامب يعلن عدم مشاركة أي مسؤول أميركي في قمة مجموعة العشرين بجنوب إفريقيا
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
ترامب يعلن عدم مشاركة أي مسؤول أميركي في قمة مجموعة العشرين بجنوب إفريقيا

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن أي مسؤول أميركي لن يحضر قمة مجموعة العشرين التي ستعقد في جنوب إفريقيا، مكررا مزاعمه حول تعرض الأقلية البيضاء "للقتل والذبح" بشكل ممنهج في هذا البلد الإفريقي. 
     
وكان ترامب قد أعلن في أيلول أن نائب الرئيس جاي دي فانس سينوب عنه في هذه القمة، قبل أن يعلن الآن مقاطعتها تماما.
     
وكتب ترامب على منصته تروث سوشال "إنه لأمر مخز تماما أن تعقد قمة مجموعة العشرين في جنوب إفريقيا". 
     
أضاف "لن يحضر أي مسؤول حكومي أميركي ما دامت هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان مستمرة".
     
وقال ترامب إن الأفريكان، أو الاقلية البيضاء المتحدرة من أحفاد المستوطنين الأوروبيين الأوائل في جنوب إفريقيا، "يتعرضون للقتل والذبح وتصادر أراضيهم ومزارعهم بشكل غير قانوني". 
     
أضاف أنه يتطلع إلى استضافة قمة مجموعة العشرين لعام 2026 في الولايات المتحدة في منتجعه الخاص للغولف في ميامي بولاية فلوريدا. 
 

أخبار دولية

مشاركة

مسؤول

أميركي

مجموعة

العشرين

بجنوب

إفريقيا

LBCI التالي
إيران تصف الاتهامات بشأن تخطيطها لاغتيال السفيرة الاسرائيلية لدى المكسيك بأنها "كذبة كبيرة"
كييف تعلن عن هجوم روسي "كبير" يستهدف البنى التحتية للطاقة في أوكرانيا
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2025-10-22

الكرملين: بوتين يغيب عن قمة العشرين في جنوب أفريقيا

LBCI
أخبار دولية
2025-09-05

ترامب سيستضيف قمة مجموعة العشرين لعام 2026 في منتجعه في ميامي

LBCI
أخبار دولية
2025-10-21

مسؤول كبير في البيت الأبيض: عدم وجود خطط لعقد قِمة بين ترامب وبوتين

LBCI
آخر الأخبار
2025-10-13

مسؤول مشارك في العملية لرويترز: نقل أول مجموعة من الرهائن إسرائيليين من كتائب القسام إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
02:33

خمسة قتلى في زوبعة بجنوب البرازيل

LBCI
أخبار دولية
00:30

إيران تصف الاتهامات بشأن تخطيطها لاغتيال السفيرة الاسرائيلية لدى المكسيك بأنها "كذبة كبيرة"

LBCI
أخبار دولية
00:26

كييف تعلن عن هجوم روسي "كبير" يستهدف البنى التحتية للطاقة في أوكرانيا

LBCI
أخبار دولية
00:23

الجيش الأميركي يصف إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ بالستي بأنه "مزعزع للاستقرار"

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2025-10-06

أ.ف.ب: ترامب يؤكد استعداده لتفعيل قانون مكافحة التمرد لنشر قوات فدرالية بمدن أميركية

LBCI
آخر الأخبار
03:34

متري للـLBCI: وصلتنا من قبل رسائل غير مباشرة تفيد بأنّ إسرائيل ترغب بالتواصل على المستوى السياسي لكن قيل لها إنّ التفاوض يتم على مستوى الاتفاق لا على مستوى السياسة

LBCI
آخر الأخبار
2025-09-23

وزير الاقتصاد الإسباني: قررنا منع استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية والأراضي المحتلة

LBCI
أخبار لبنان
04:40

جشي: الدولة والمقاومة أمام مسؤولية حماية لبنان وسيادته

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

المسيحيون مهددون في نيجيريا وترامب يدافع عنهم لهذا السبب...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

إن كنت تتساءل عن قيمة البقشيش التي يجب أن تدفعها لسائق التوصيل... فإليك ما تقوله الدراسات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

لبنان الرقمي: من انقطاع الكهرباء إلى قمة الذكاء الاصطناعي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

بعد إقفاله في حزيران... السجل التجاري في جبل لبنان الى الحياة قريباً

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

كرة الإنتخابات عادت لمجلس النواب وبري بالمرصاد!

LBCI
أمن وقضاء
13:09

ما قصّة اقتراح قائد الجيش لوقف العمل في خطة حصر السلاح؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:05

بكتاب مفتوح الى الرؤساء الثلاثة... حزب الله ينعي المبادرة المصرية وغيرها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:00

حزب الله يرد على المبادرات التفاوضية ويؤكد التزامه باتفاق 27 تشرين وحق المقاومة

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:45

مقدّمة النشرة المسائيّة 07-11-2025

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
10:44

تدابير سير اليوم وغدا في بشارة الخوري وجادة صائب سلام

LBCI
أمن وقضاء
12:50

معلومات للـLBCI: اشتباك في محيط مخيم شاتيلا يسفر عن مقتل مطلوب وإصابة آخر خلال عملية لأمن الدولة

LBCI
أخبار دولية
14:00

الولايات المتحدة ترفع العقوبات عن أحمد الشرع قبيل اجتماعه مع ترامب

LBCI
حال الطقس
02:52

الحرارة الى ارتفاع...ولا منخفضات جويّة في المدى القريب

LBCI
أمن وقضاء
07:04

الجيش: توقيف مواطنين لافتعالهما إشكالًا في منطقة السبتية-المتن... وتلف خيم مزروعة بالماريجوانا في سهل إيعات

LBCI
أخبار دولية
13:54

القضاء التركي يصدر مذكرات توقيف بحق نتنياهو ومسؤولين إسرائيليين آخرين بتهمة ارتكاب "إبادة"

LBCI
أخبار دولية
14:09

الرئيس الإيراني يحذر من الاضطرار إلى إخلاء طهران بسبب نقص المياه

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

بعد إقفاله في حزيران... السجل التجاري في جبل لبنان الى الحياة قريباً

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More