إيران تصف الاتهامات بشأن تخطيطها لاغتيال السفيرة الاسرائيلية لدى المكسيك بأنها "كذبة كبيرة"

أخبار دولية
2025-11-08 | 00:30
إيران تصف الاتهامات بشأن تخطيطها لاغتيال السفيرة الاسرائيلية لدى المكسيك بأنها &quot;كذبة كبيرة&quot;
إيران تصف الاتهامات بشأن تخطيطها لاغتيال السفيرة الاسرائيلية لدى المكسيك بأنها "كذبة كبيرة"

رفضت السفارة الإيرانية لدى المكسيك الجمعة، مزاعم الولايات المتحدة وإسرائيل بإحباط مخطط للجمهورية الاسلامية لاغتيال السفيرة الإسرائيلية لدى الدولة الواقعة في أميركا اللاتينية. 
     
ووصفت السفارة في بيان على موقعها الإلكتروني الاتهامات بأنها "افتراءات إعلامية وكذبة كبيرة هدفها الإضرار بالعلاقات الودية والتاريخية بين البلدين (المكسيك وإيران)، وهو ما نرفضه رفضا قاطعا".

أخبار دولية

الاتهامات

تخطيطها

لاغتيال

السفيرة

الاسرائيلية

المكسيك

بأنها

"كذبة

كبيرة"

