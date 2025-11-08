خمسة قتلى في زوبعة بجنوب البرازيل

قُتل خمسة أشخاص على الأقل وأصيب 130 جراء زوبعة ضربت منطقة في جنوب البرازيل الجمعة، بحسب ما أعلنت السلطات المحلية.



وقال الدفاع المدني في ولاية بارانا لوكالة فرانس برس "يؤسفنا أن نؤكد مصرع خمسة أشخاص بسبب الزوبعة" في بلدة ريو بونيتو دو إيغواسو.



وأظهرت صور نشرتها وسائل إعلام أن الرياح قلبت عددا من السيارات ودمرت عددا من البيوت في تلك القرية.



وأضاف الدفاع المدني "تشير المعلومات إلى إصابة ثلاثين شخصا إصابات بالغة أو متوسطة".



وتركزت الأضرار في بلدة ريو بونيتو دو إيغواسو التي يبلغ عدد سكانها 14 ألفا، وفقا لجهاز التكنولوجيا والمراقبة البيئية في بارانا.

