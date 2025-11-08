السلطات الإيرانية تعتزم تقنين المياه في طهران لمواجهة "الهدر"

أعلنت السلطات الإيرانية أنها تعتزم تقنين المياه في طهران، البالغ عدد سكانها عشرة ملايين نسمة، بهدف "مواجهة الهدر"، فيما يمرّ البلد بأزمة جفاف لم يسبق لها مثيل.



وأوضح وزير الطاقة عباس علي عبادي للتلفزيون الرسمي، أن التقنين "سيتيح تجنّب الهدر حتى وإن كان مزعجا"، فيما كانت وسائل إعلام محلية تتحدث عن انقطاع الماء ليلا.



وذكر مسؤول محلي في تشرين الأول الماضي أن انحسار الأمطار "لم يسبق له مثيل منذ قرن تقريبا".