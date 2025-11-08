الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
24
o
البقاع
17
o
الجنوب
23
o
الشمال
22
o
جبل لبنان
19
o
كسروان
24
o
متن
24
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
أحمر بالخط العريض
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
24
o
البقاع
17
o
الجنوب
23
o
الشمال
22
o
جبل لبنان
19
o
كسروان
24
o
متن
24
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
المحكمة العليا تعلّق قرارا يلزم إدارة ترامب بتمويل المعونات الغذائية خلال الإغلاق الحكومي
أخبار دولية
2025-11-08 | 06:24
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
المحكمة العليا تعلّق قرارا يلزم إدارة ترامب بتمويل المعونات الغذائية خلال الإغلاق الحكومي
علّقت المحكمة العليا في الولايات المتحدة قرارا قضائيا يلزم إدارة الرئيس دونالد ترامب بأن تدفع للولايات تكاليف برنامج للمعونات الغذائية خلال فترة الإغلاق الحكومي، في إجراء موقت قد ينعكس سلبا على ملايين الأميركيين.
وأمر قاضِ فدرالي إدارة الرئيس الجمهوري هذا الأسبوع بأن تغطي تكاليف برنامج المساعدة الغذائية التكميلية الفدرالي (سناب) بحلول نهاية يوم الجمعة، واستخدام أموال الطوارئ لضمان استمرار البرنامج الذي يعتمد عليه نحو 42 مليون أميركي.
لكن القاضية في المحكمة العليا كيتانجي براون جاكسون أطلقت الجمعة إجراء إداريا يعلّق القرار القضائي ويعطيها وقتا إضافيا لدراسة القضية.
وكانت وزارة العدل قدمت التماسا الى المحكمة العليا في وقت سابق الجمعة، قالت فيه إن الكونغرس هو السلطة الوحيدة المخولة حل هذه الأزمة.
واعتبرت أن المحكمة التي أصدرت القرار "رأت في الاغلاق الحكومي الراهن عمليا إجازة لإعلان الافلاس الفدرالي، ونصّبت نفسها أمينة مهمتها اختيار الفائزين والخاسرين الباحثين عن الحصول على جزء من الموارد الفدرالية القليلة الباقية" خلال فترة الإغلاق.
ومنذ إغلاق مؤسسات الحكومة الفدرالية في الأول من تشرين الأول بسبب خلافات مستمرة حول الميزانية بين الجمهوريين والديموقراطيين في الكونغرس، أعلنت إدارة ترامب أنها لن تتمكن من تمويل "سناب"، وهو أول توقف للبرنامج منذ إنشائه قبل ستة عقود.
وأعرب مسؤولون ديموقراطيون عن غضبهم من قرار المحكمة العليا وعزم إدارة ترامب تعليق تمويل البرنامج.
وتقول إدارة ترامب إن البرنامج يعاني من نقص في التمويل في ظل الإغلاق الحكومي بسبب عدم الاتفاق على ميزانية جديدة وتقاذف مسؤولي الحزبين الاتهامات بالمسؤولية عن هذا المأزق.
ويتلقى شخص من كل ثمانية أميركيين تقريبا إعانات غذائية من الحكومة الأميركية في إطار برنامج "سناب".
أخبار دولية
المحكمة العليا
ترامب
المعونات الغذائية
الإغلاق الحكومي
التالي
مقتل ستة أشخاص في حريق بمستودع للعطور في تركيا
السلطات الإيرانية تعتزم تقنين المياه في طهران لمواجهة "الهدر"
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2025-11-01
ترامب يعرب عن استعداده للحفاظ على تمويل برنامج الإعانات الغذائية رغم الإغلاق الحكومي
أخبار دولية
2025-11-01
ترامب يعرب عن استعداده للحفاظ على تمويل برنامج الإعانات الغذائية رغم الإغلاق الحكومي
0
أخبار دولية
2025-11-04
ترامب يهدد بحجب المساعدات الغذائية للأميركيين إذا استمر الإغلاق الحكومي
أخبار دولية
2025-11-04
ترامب يهدد بحجب المساعدات الغذائية للأميركيين إذا استمر الإغلاق الحكومي
0
أخبار دولية
2025-09-04
إدارة ترامب تطلب من المحكمة العليا البت بصورة "معجلة" في مسألة الرسوم الجمركية
أخبار دولية
2025-09-04
إدارة ترامب تطلب من المحكمة العليا البت بصورة "معجلة" في مسألة الرسوم الجمركية
0
آخر الأخبار
2025-10-14
الجزيرة: استمرار الإغلاق الحكوميّ بعد فشل مجلس الشيوخ الأميركيّ في تمرير مشروع قانون لتمويل الحكومة
آخر الأخبار
2025-10-14
الجزيرة: استمرار الإغلاق الحكوميّ بعد فشل مجلس الشيوخ الأميركيّ في تمرير مشروع قانون لتمويل الحكومة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
07:25
مصر تعلن كشفا للغاز في الصحراء الغربية
أخبار دولية
07:25
مصر تعلن كشفا للغاز في الصحراء الغربية
0
أخبار دولية
06:53
مقتل ستة أشخاص في حريق بمستودع للعطور في تركيا
أخبار دولية
06:53
مقتل ستة أشخاص في حريق بمستودع للعطور في تركيا
0
أخبار دولية
06:19
السلطات الإيرانية تعتزم تقنين المياه في طهران لمواجهة "الهدر"
أخبار دولية
06:19
السلطات الإيرانية تعتزم تقنين المياه في طهران لمواجهة "الهدر"
0
أخبار دولية
02:33
خمسة قتلى في زوبعة بجنوب البرازيل
أخبار دولية
02:33
خمسة قتلى في زوبعة بجنوب البرازيل
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
2025-10-07
قوى الأمن: توقيف الرأس المدبر لعصابة ترويج مخدرات وتسهيل أعمال الدعارة
أمن وقضاء
2025-10-07
قوى الأمن: توقيف الرأس المدبر لعصابة ترويج مخدرات وتسهيل أعمال الدعارة
0
آخر الأخبار
03:33
متري للـLBCI: إسرائيل ليست بحاجة إلى ذرائع لمواصلة اعتداءاتها على لبنان وقد أحرزنا تقدماً في ضبط الحدود والحدّ من عمليات تهريب السلاح والمخدرات من وإلى لبنان ولو وُجدت أي مخالفات لكانت إسرائيل قد قدّمتها إلى لجنة "الميكانيزم"
آخر الأخبار
03:33
متري للـLBCI: إسرائيل ليست بحاجة إلى ذرائع لمواصلة اعتداءاتها على لبنان وقد أحرزنا تقدماً في ضبط الحدود والحدّ من عمليات تهريب السلاح والمخدرات من وإلى لبنان ولو وُجدت أي مخالفات لكانت إسرائيل قد قدّمتها إلى لجنة "الميكانيزم"
0
فنّ
2025-10-03
بعد طول انتظار... تايلور سويفت تطلق ألبومها الجديد
فنّ
2025-10-03
بعد طول انتظار... تايلور سويفت تطلق ألبومها الجديد
0
آخر الأخبار
2025-09-28
نتنياهو لفوكس نيوز: نعرف المكان الذي تخبىء فيه إيران اليورانيوم المخصب ونشارك ذلك مع الولايات المتحدة
آخر الأخبار
2025-09-28
نتنياهو لفوكس نيوز: نعرف المكان الذي تخبىء فيه إيران اليورانيوم المخصب ونشارك ذلك مع الولايات المتحدة
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
06:02
جعجع يتحدث عن "مغالطات جوهريّة في رسالة حزب الله"...
أخبار لبنان
06:02
جعجع يتحدث عن "مغالطات جوهريّة في رسالة حزب الله"...
0
أخبار لبنان
04:40
جشي: الدولة والمقاومة أمام مسؤولية حماية لبنان وسيادته
أخبار لبنان
04:40
جشي: الدولة والمقاومة أمام مسؤولية حماية لبنان وسيادته
0
أخبار لبنان
04:20
متري للـLBCI: إسرائيل ليست بحاجة إلى ذرائع...ولدينا فرصة لإقامة علاقات لبنانية – سورية ونحن بحاجة إلى المبادرة المصرية
أخبار لبنان
04:20
متري للـLBCI: إسرائيل ليست بحاجة إلى ذرائع...ولدينا فرصة لإقامة علاقات لبنانية – سورية ونحن بحاجة إلى المبادرة المصرية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
المسيحيون مهددون في نيجيريا وترامب يدافع عنهم لهذا السبب...
تقارير نشرة الاخبار
13:38
المسيحيون مهددون في نيجيريا وترامب يدافع عنهم لهذا السبب...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
إن كنت تتساءل عن قيمة البقشيش التي يجب أن تدفعها لسائق التوصيل... فإليك ما تقوله الدراسات
تقارير نشرة الاخبار
13:34
إن كنت تتساءل عن قيمة البقشيش التي يجب أن تدفعها لسائق التوصيل... فإليك ما تقوله الدراسات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
لبنان الرقمي: من انقطاع الكهرباء إلى قمة الذكاء الاصطناعي
تقارير نشرة الاخبار
13:29
لبنان الرقمي: من انقطاع الكهرباء إلى قمة الذكاء الاصطناعي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
بعد إقفاله في حزيران... السجل التجاري في جبل لبنان الى الحياة قريباً
تقارير نشرة الاخبار
13:27
بعد إقفاله في حزيران... السجل التجاري في جبل لبنان الى الحياة قريباً
0
تقارير نشرة الاخبار
13:22
كرة الإنتخابات عادت لمجلس النواب وبري بالمرصاد!
تقارير نشرة الاخبار
13:22
كرة الإنتخابات عادت لمجلس النواب وبري بالمرصاد!
0
أمن وقضاء
13:09
ما قصّة اقتراح قائد الجيش لوقف العمل في خطة حصر السلاح؟
أمن وقضاء
13:09
ما قصّة اقتراح قائد الجيش لوقف العمل في خطة حصر السلاح؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
حال الطقس
02:52
الحرارة الى ارتفاع...ولا منخفضات جويّة في المدى القريب
حال الطقس
02:52
الحرارة الى ارتفاع...ولا منخفضات جويّة في المدى القريب
2
أمن وقضاء
10:44
تدابير سير اليوم وغدا في بشارة الخوري وجادة صائب سلام
أمن وقضاء
10:44
تدابير سير اليوم وغدا في بشارة الخوري وجادة صائب سلام
3
أمن وقضاء
12:50
معلومات للـLBCI: اشتباك في محيط مخيم شاتيلا يسفر عن مقتل مطلوب وإصابة آخر خلال عملية لأمن الدولة
أمن وقضاء
12:50
معلومات للـLBCI: اشتباك في محيط مخيم شاتيلا يسفر عن مقتل مطلوب وإصابة آخر خلال عملية لأمن الدولة
4
أخبار دولية
14:00
الولايات المتحدة ترفع العقوبات عن أحمد الشرع قبيل اجتماعه مع ترامب
أخبار دولية
14:00
الولايات المتحدة ترفع العقوبات عن أحمد الشرع قبيل اجتماعه مع ترامب
5
أخبار دولية
13:54
القضاء التركي يصدر مذكرات توقيف بحق نتنياهو ومسؤولين إسرائيليين آخرين بتهمة ارتكاب "إبادة"
أخبار دولية
13:54
القضاء التركي يصدر مذكرات توقيف بحق نتنياهو ومسؤولين إسرائيليين آخرين بتهمة ارتكاب "إبادة"
6
علوم وتكنولوجيا
08:52
اكتشاف "كرة الموت آكلة اللحوم" في أعماق المحيط… كائن غامض يفترس ضحاياه بخطافات قاتلة (صورة)
علوم وتكنولوجيا
08:52
اكتشاف "كرة الموت آكلة اللحوم" في أعماق المحيط… كائن غامض يفترس ضحاياه بخطافات قاتلة (صورة)
7
أمن وقضاء
06:40
أدرعي: قضينا على عنصرين من حزب الله
أمن وقضاء
06:40
أدرعي: قضينا على عنصرين من حزب الله
8
أخبار دولية
14:09
الرئيس الإيراني يحذر من الاضطرار إلى إخلاء طهران بسبب نقص المياه
أخبار دولية
14:09
الرئيس الإيراني يحذر من الاضطرار إلى إخلاء طهران بسبب نقص المياه
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More