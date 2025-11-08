الأخبار
مقتل ستة أشخاص في حريق بمستودع للعطور في تركيا

أخبار دولية
2025-11-08 | 06:53
0min
مقتل ستة أشخاص في حريق بمستودع للعطور في تركيا

أعلنت السلطات التركية مقتل ستة أشخاص وإصابة خمسة آخرين، أحدهم في حالة حرجة، في حريق اندلع صباحا في مستودع للعطور في ديلوفاسي، شمال غرب البلاد.
     
وقال محافظ كوجالي إلهامي أكتاش للإعلام التركي الرسمي: "لقي ستة من مواطنينا حتفهم في حريق اندلع في منطقة ديلوفاسي قرابة التاسعة صباحا" (06:00 ت غ). 
     
وأعلن أن أحد المصابين في حالة حرجة بسبب الحروق، مشيرا الى أن المصابين الأربعة الآخرين في حالة مستقرة نسبيا ويتلقون العلاج.
     
وقال المحافظ: "تمت السيطرة على الحريق وإخماده بسرعة وتنفيذ عمليات التبريد. ويجري رجال الإطفاء بالتنسيق مع مكتب المدعي العام، التحقيقات اللازمة لتحديد أسبابه".
     
لم يُعرف بعد سبب اندلاع النيران التي التهمت طابقين من مبنى يُستخدم كمستودع ومصنع للعطور، وفق صور بثتها وسائل إعلام تركية. 

أخبار دولية

حريق

مستودع للعطور

تركيا

