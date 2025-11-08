الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
24
o
البقاع
17
o
الجنوب
23
o
الشمال
22
o
جبل لبنان
19
o
كسروان
24
o
متن
24
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
أحمر بالخط العريض
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
24
o
البقاع
17
o
الجنوب
23
o
الشمال
22
o
جبل لبنان
19
o
كسروان
24
o
متن
24
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
مقتل ستة أشخاص في حريق بمستودع للعطور في تركيا
أخبار دولية
2025-11-08 | 06:53
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
مقتل ستة أشخاص في حريق بمستودع للعطور في تركيا
أعلنت السلطات التركية مقتل ستة أشخاص وإصابة خمسة آخرين، أحدهم في حالة حرجة، في حريق اندلع صباحا في مستودع للعطور في ديلوفاسي، شمال غرب البلاد.
وقال محافظ كوجالي إلهامي أكتاش للإعلام التركي الرسمي: "لقي ستة من مواطنينا حتفهم في حريق اندلع في منطقة ديلوفاسي قرابة التاسعة صباحا" (06:00 ت غ).
وأعلن أن أحد المصابين في حالة حرجة بسبب الحروق، مشيرا الى أن المصابين الأربعة الآخرين في حالة مستقرة نسبيا ويتلقون العلاج.
وقال المحافظ: "تمت السيطرة على الحريق وإخماده بسرعة وتنفيذ عمليات التبريد. ويجري رجال الإطفاء بالتنسيق مع مكتب المدعي العام، التحقيقات اللازمة لتحديد أسبابه".
لم يُعرف بعد سبب اندلاع النيران التي التهمت طابقين من مبنى يُستخدم كمستودع ومصنع للعطور، وفق صور بثتها وسائل إعلام تركية.
أخبار دولية
حريق
مستودع للعطور
تركيا
التالي
مصر تعلن كشفا للغاز في الصحراء الغربية
المحكمة العليا تعلّق قرارا يلزم إدارة ترامب بتمويل المعونات الغذائية خلال الإغلاق الحكومي
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2025-10-24
مقتل ستة أشخاص بضربة أميركية على قارب يشتبه في تهريبه المخدرات
أخبار دولية
2025-10-24
مقتل ستة أشخاص بضربة أميركية على قارب يشتبه في تهريبه المخدرات
0
أخبار دولية
2025-10-31
السجن المؤبد لـ11 شخصا في تركيا على خلفية حريق أوقع قتلى
أخبار دولية
2025-10-31
السجن المؤبد لـ11 شخصا في تركيا على خلفية حريق أوقع قتلى
0
أخبار دولية
2025-10-06
ستة مرضى لقوا حتفهم بعد اندلاع حريق في مستشفى في الهند
أخبار دولية
2025-10-06
ستة مرضى لقوا حتفهم بعد اندلاع حريق في مستشفى في الهند
0
أخبار دولية
2025-10-04
إيران تعلن إعدام ستة أشخاص دينوا بتهمة الإرهاب
أخبار دولية
2025-10-04
إيران تعلن إعدام ستة أشخاص دينوا بتهمة الإرهاب
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
07:25
مصر تعلن كشفا للغاز في الصحراء الغربية
أخبار دولية
07:25
مصر تعلن كشفا للغاز في الصحراء الغربية
0
أخبار دولية
06:24
المحكمة العليا تعلّق قرارا يلزم إدارة ترامب بتمويل المعونات الغذائية خلال الإغلاق الحكومي
أخبار دولية
06:24
المحكمة العليا تعلّق قرارا يلزم إدارة ترامب بتمويل المعونات الغذائية خلال الإغلاق الحكومي
0
أخبار دولية
06:19
السلطات الإيرانية تعتزم تقنين المياه في طهران لمواجهة "الهدر"
أخبار دولية
06:19
السلطات الإيرانية تعتزم تقنين المياه في طهران لمواجهة "الهدر"
0
أخبار دولية
02:33
خمسة قتلى في زوبعة بجنوب البرازيل
أخبار دولية
02:33
خمسة قتلى في زوبعة بجنوب البرازيل
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
04:02
متري للـLBCI: نحن بحاجة إلى المبادرة المصرية لأنها مفيدة للبنان فمصر تعرف وضع لبنان جيداً وتخوض حواراً مستمراً مع إسرائيل حوله ولديها خبرة في التفاوض ما يجعل الاستعانة بها لمصلحة لبنان
آخر الأخبار
04:02
متري للـLBCI: نحن بحاجة إلى المبادرة المصرية لأنها مفيدة للبنان فمصر تعرف وضع لبنان جيداً وتخوض حواراً مستمراً مع إسرائيل حوله ولديها خبرة في التفاوض ما يجعل الاستعانة بها لمصلحة لبنان
0
أخبار لبنان
2025-09-01
باسيل: في 1 أيلول وُلد لبنان الكبير من رحم الحلم والعزم
أخبار لبنان
2025-09-01
باسيل: في 1 أيلول وُلد لبنان الكبير من رحم الحلم والعزم
0
آخر الأخبار
2025-10-10
النائبة بولا يعقوبيان لـ جدل: كل الأطراف بمأزق ومأزق إسرائيل ليس بحجم ذلك لدى الفلسطينيين والمهم اليوم الإتعاظ مما حصل واليوم هناك إمكانية من جديد لشن حرب على لبنان
آخر الأخبار
2025-10-10
النائبة بولا يعقوبيان لـ جدل: كل الأطراف بمأزق ومأزق إسرائيل ليس بحجم ذلك لدى الفلسطينيين والمهم اليوم الإتعاظ مما حصل واليوم هناك إمكانية من جديد لشن حرب على لبنان
0
أمن وقضاء
2025-10-12
بعد اصابة أحد عناصر "اليونيفيل" أمس في كفركلا... ادرعي: جرى التأكيد على أنظمة الحفاظ على الأمان في تنفيذ الغارات بالقرب من مواقعها
أمن وقضاء
2025-10-12
بعد اصابة أحد عناصر "اليونيفيل" أمس في كفركلا... ادرعي: جرى التأكيد على أنظمة الحفاظ على الأمان في تنفيذ الغارات بالقرب من مواقعها
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
06:02
جعجع يتحدث عن "مغالطات جوهريّة في رسالة حزب الله"...
أخبار لبنان
06:02
جعجع يتحدث عن "مغالطات جوهريّة في رسالة حزب الله"...
0
أخبار لبنان
04:40
جشي: الدولة والمقاومة أمام مسؤولية حماية لبنان وسيادته
أخبار لبنان
04:40
جشي: الدولة والمقاومة أمام مسؤولية حماية لبنان وسيادته
0
أخبار لبنان
04:20
متري للـLBCI: إسرائيل ليست بحاجة إلى ذرائع...ولدينا فرصة لإقامة علاقات لبنانية – سورية ونحن بحاجة إلى المبادرة المصرية
أخبار لبنان
04:20
متري للـLBCI: إسرائيل ليست بحاجة إلى ذرائع...ولدينا فرصة لإقامة علاقات لبنانية – سورية ونحن بحاجة إلى المبادرة المصرية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
المسيحيون مهددون في نيجيريا وترامب يدافع عنهم لهذا السبب...
تقارير نشرة الاخبار
13:38
المسيحيون مهددون في نيجيريا وترامب يدافع عنهم لهذا السبب...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
إن كنت تتساءل عن قيمة البقشيش التي يجب أن تدفعها لسائق التوصيل... فإليك ما تقوله الدراسات
تقارير نشرة الاخبار
13:34
إن كنت تتساءل عن قيمة البقشيش التي يجب أن تدفعها لسائق التوصيل... فإليك ما تقوله الدراسات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
لبنان الرقمي: من انقطاع الكهرباء إلى قمة الذكاء الاصطناعي
تقارير نشرة الاخبار
13:29
لبنان الرقمي: من انقطاع الكهرباء إلى قمة الذكاء الاصطناعي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
بعد إقفاله في حزيران... السجل التجاري في جبل لبنان الى الحياة قريباً
تقارير نشرة الاخبار
13:27
بعد إقفاله في حزيران... السجل التجاري في جبل لبنان الى الحياة قريباً
0
تقارير نشرة الاخبار
13:22
كرة الإنتخابات عادت لمجلس النواب وبري بالمرصاد!
تقارير نشرة الاخبار
13:22
كرة الإنتخابات عادت لمجلس النواب وبري بالمرصاد!
0
أمن وقضاء
13:09
ما قصّة اقتراح قائد الجيش لوقف العمل في خطة حصر السلاح؟
أمن وقضاء
13:09
ما قصّة اقتراح قائد الجيش لوقف العمل في خطة حصر السلاح؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
حال الطقس
02:52
الحرارة الى ارتفاع...ولا منخفضات جويّة في المدى القريب
حال الطقس
02:52
الحرارة الى ارتفاع...ولا منخفضات جويّة في المدى القريب
2
أمن وقضاء
10:44
تدابير سير اليوم وغدا في بشارة الخوري وجادة صائب سلام
أمن وقضاء
10:44
تدابير سير اليوم وغدا في بشارة الخوري وجادة صائب سلام
3
أمن وقضاء
12:50
معلومات للـLBCI: اشتباك في محيط مخيم شاتيلا يسفر عن مقتل مطلوب وإصابة آخر خلال عملية لأمن الدولة
أمن وقضاء
12:50
معلومات للـLBCI: اشتباك في محيط مخيم شاتيلا يسفر عن مقتل مطلوب وإصابة آخر خلال عملية لأمن الدولة
4
أخبار دولية
14:00
الولايات المتحدة ترفع العقوبات عن أحمد الشرع قبيل اجتماعه مع ترامب
أخبار دولية
14:00
الولايات المتحدة ترفع العقوبات عن أحمد الشرع قبيل اجتماعه مع ترامب
5
أخبار دولية
13:54
القضاء التركي يصدر مذكرات توقيف بحق نتنياهو ومسؤولين إسرائيليين آخرين بتهمة ارتكاب "إبادة"
أخبار دولية
13:54
القضاء التركي يصدر مذكرات توقيف بحق نتنياهو ومسؤولين إسرائيليين آخرين بتهمة ارتكاب "إبادة"
6
علوم وتكنولوجيا
08:52
اكتشاف "كرة الموت آكلة اللحوم" في أعماق المحيط… كائن غامض يفترس ضحاياه بخطافات قاتلة (صورة)
علوم وتكنولوجيا
08:52
اكتشاف "كرة الموت آكلة اللحوم" في أعماق المحيط… كائن غامض يفترس ضحاياه بخطافات قاتلة (صورة)
7
أمن وقضاء
06:40
أدرعي: قضينا على عنصرين من حزب الله
أمن وقضاء
06:40
أدرعي: قضينا على عنصرين من حزب الله
8
أخبار دولية
14:09
الرئيس الإيراني يحذر من الاضطرار إلى إخلاء طهران بسبب نقص المياه
أخبار دولية
14:09
الرئيس الإيراني يحذر من الاضطرار إلى إخلاء طهران بسبب نقص المياه
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More