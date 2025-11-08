وزير الخارجية الروسي: العمل جار على تنفيذ أمر بوتين بإعداد مقترحات بشأن اختبار نووي محتمل

نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن وزير الخارجية سيرغي لافروف قوله إن العمل جار على تنفيذ أمر الرئيس فلاديمير بوتين الأسبوع الماضي بإعداد مقترحات بشأن اختبار نووي روسي محتمل.



وأضاف الوزير أن روسيا لم تتلق أي توضيح من الولايات المتحدة بشأن أمر الرئيس دونالد ترامب الشهر الماضي للجيش الأميركي باستئناف التجارب النووية.