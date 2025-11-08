ترامب يدعو الى تقديم أموال التأمين الصحي "إلى الناس مباشرة"

طرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب حلا محتملا في ظل المأزق الذي وصل إليه إغلاق الحكومة الاتحادية، إذ حث الجمهوريين على إعادة توجيه الأموال الاتحادية التي تسدد حاليا إلى شركات التأمين الصحي بموجب قانون الرعاية الصحية الأميركي لتوجيهها مباشرة إلى الأفراد.



وكتب ترامب في منشور على منصات التواصل الاجتماعي: "أوصي الجمهوريين في مجلس الشيوخ بإرسال مئات المليارات من الدولارات، الموجهة حاليا إلى شركات التأمين التي تبتلع الأموال من أجل إنقاذ منظومة الرعاية الصحية السيئة "أوباما كير"، إلى الناس مباشرة ليتسنى لهم شراء متطلباتهم من الرعاية الصحية الأفضل لهم وتتبقى لديهم أموال".



ولم يقدم ترامب أي تفاصيل أخرى.