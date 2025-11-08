الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
24
o
البقاع
17
o
الجنوب
23
o
الشمال
22
o
جبل لبنان
19
o
كسروان
24
o
متن
24
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
24
o
البقاع
17
o
الجنوب
23
o
الشمال
22
o
جبل لبنان
19
o
كسروان
24
o
متن
24
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
مقتل 6 وإصابة المئات جراء إعصار في جنوب البرازيل
أخبار دولية
2025-11-08 | 11:13
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
مقتل 6 وإصابة المئات جراء إعصار في جنوب البرازيل
أعلنت حكومة ولاية بارانا في جنوب البرازيل أن إعصارا مصحوبا برياح قوية وأمطار غزيرة اجتاح الولاية، مما أسفر عن مقتل ستة أشخاص وإصابة المئات.
وكانت مدينة ريو بونيتو دو إيغواسو الأكثر تضررا إذ أفادت وكالة الدفاع المدني بالولاية بأن أكثر من نصف مباني المنطقة الحضرية تعرضت أسقفها لانهيارات، فضلا عن العديد من الانهيارات الهيكلية.
وأغلقت السلطات عددا من الطرق كما أصيبت خطوط للكهرباء بأضرار.
وذكرت السلطات أن 437 شخصا يتلقون العلاج متأثرين بإصابات وأن ما يقرب من ألف آخرين نزحوا.
وقال مكتب الأرصاد الجوية والمراقبة البيئية في بارانا إن سرعة الرياح المصاحبة للإعصار تراوحت بين 180 و250 كيلومترا في الساعة.
وكتب الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا على منصة إكس: "سنستمر في تقديم المساعدة اللازمة لشعب بارانا"، مقدما تعازيه لأسر من لقوا حتفهم.
أخبار دولية
إعصار
البرازيل
التالي
أفغانستان تعلن فشل مفاوضات السلام مع باكستان
وزير الخارجية المجري: ترامب يعفي المجر من العقوبات المفروضة على النفط الروسي
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2025-10-30
هايتي: مقتل أكثر من 20 شخصًا بينهم 10 أطفال جراء الإعصار ميليسا
أخبار دولية
2025-10-30
هايتي: مقتل أكثر من 20 شخصًا بينهم 10 أطفال جراء الإعصار ميليسا
0
أخبار دولية
2025-09-22
تعطيل الأنشطة في نحو عشر مدن كبيرة في جنوب الصين بسبب إعصار
أخبار دولية
2025-09-22
تعطيل الأنشطة في نحو عشر مدن كبيرة في جنوب الصين بسبب إعصار
0
أخبار لبنان
2025-09-24
15 قتيلا على الأقل في إعصار راغاسا في تايوان وجنوب الصين في حالة تاهب
أخبار لبنان
2025-09-24
15 قتيلا على الأقل في إعصار راغاسا في تايوان وجنوب الصين في حالة تاهب
0
أخبار دولية
2025-11-01
مقتل 9 وإصابة آخرين جراء تدافع في معبد بالهند
أخبار دولية
2025-11-01
مقتل 9 وإصابة آخرين جراء تدافع في معبد بالهند
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:16
كازاخستان أول دولة غير عربية تدخل اتفاقات ابراهام... والغاية إقتصادية
تقارير نشرة الاخبار
13:16
كازاخستان أول دولة غير عربية تدخل اتفاقات ابراهام... والغاية إقتصادية
0
أخبار دولية
12:02
وزير السياحة السعودي: المملكة تعمل على بناء خيارات سياحية للفئات المتوسطة وفوق المتوسطة
أخبار دولية
12:02
وزير السياحة السعودي: المملكة تعمل على بناء خيارات سياحية للفئات المتوسطة وفوق المتوسطة
0
أخبار دولية
11:38
أربعة قتلى وانقطاع في التيار الكهربائي بعد هجوم روسي واسع على أوكرانيا
أخبار دولية
11:38
أربعة قتلى وانقطاع في التيار الكهربائي بعد هجوم روسي واسع على أوكرانيا
0
أخبار دولية
10:16
ترامب يدعو الى تقديم أموال التأمين الصحي "إلى الناس مباشرة"
أخبار دولية
10:16
ترامب يدعو الى تقديم أموال التأمين الصحي "إلى الناس مباشرة"
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-10-22
مصادرة كمية من الحطب المقطع في حولا
أخبار لبنان
2025-10-22
مصادرة كمية من الحطب المقطع في حولا
0
خبر عاجل
2025-10-10
بيان لهيئة ادارة السير بشأن تسليم رخص السوق البيومترية
خبر عاجل
2025-10-10
بيان لهيئة ادارة السير بشأن تسليم رخص السوق البيومترية
0
أمن وقضاء
2025-11-05
الشرطة القضائية تضبط 10 كلغ مخدرات في شقة بالمريجة وتوقف عصابة تزوير اليورو في محلة طريق المطار
أمن وقضاء
2025-11-05
الشرطة القضائية تضبط 10 كلغ مخدرات في شقة بالمريجة وتوقف عصابة تزوير اليورو في محلة طريق المطار
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-10-10
صندوق النقد يفاوض لبنان: لا أموال بلا إصلاح
تقارير نشرة الاخبار
2025-10-10
صندوق النقد يفاوض لبنان: لا أموال بلا إصلاح
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:13
عقوبات جديدة على مصادر تمويل حزب الله محورها شركات الصرافة
تقارير نشرة الاخبار
13:13
عقوبات جديدة على مصادر تمويل حزب الله محورها شركات الصرافة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:06
لبنان ينتظر نتائج المباحثات التي سيشهدها البيت الأبيض... وهذا ما قالته هبة نصر للـLBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:06
لبنان ينتظر نتائج المباحثات التي سيشهدها البيت الأبيض... وهذا ما قالته هبة نصر للـLBCI
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:46
مقدمة النشرة المسائية 8-11-2025
مقدمة نشرة الاخبار
12:46
مقدمة النشرة المسائية 8-11-2025
0
أخبار لبنان
06:02
جعجع يتحدث عن "مغالطات جوهريّة في رسالة حزب الله"...
أخبار لبنان
06:02
جعجع يتحدث عن "مغالطات جوهريّة في رسالة حزب الله"...
0
أخبار لبنان
04:40
جشي: الدولة والمقاومة أمام مسؤولية حماية لبنان وسيادته
أخبار لبنان
04:40
جشي: الدولة والمقاومة أمام مسؤولية حماية لبنان وسيادته
0
أخبار لبنان
04:20
متري للـLBCI: إسرائيل ليست بحاجة إلى ذرائع...ولدينا فرصة لإقامة علاقات لبنانية – سورية ونحن بحاجة إلى المبادرة المصرية
أخبار لبنان
04:20
متري للـLBCI: إسرائيل ليست بحاجة إلى ذرائع...ولدينا فرصة لإقامة علاقات لبنانية – سورية ونحن بحاجة إلى المبادرة المصرية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
المسيحيون مهددون في نيجيريا وترامب يدافع عنهم لهذا السبب...
تقارير نشرة الاخبار
13:38
المسيحيون مهددون في نيجيريا وترامب يدافع عنهم لهذا السبب...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
إن كنت تتساءل عن قيمة البقشيش التي يجب أن تدفعها لسائق التوصيل... فإليك ما تقوله الدراسات
تقارير نشرة الاخبار
13:34
إن كنت تتساءل عن قيمة البقشيش التي يجب أن تدفعها لسائق التوصيل... فإليك ما تقوله الدراسات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
لبنان الرقمي: من انقطاع الكهرباء إلى قمة الذكاء الاصطناعي
تقارير نشرة الاخبار
13:29
لبنان الرقمي: من انقطاع الكهرباء إلى قمة الذكاء الاصطناعي
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
08:53
مجزرة بيئية... إزالة نحو 8000 متر من شباك الصيد وتحرير عدد كبير من الطيور العالقة (فيديو)
أمن وقضاء
08:53
مجزرة بيئية... إزالة نحو 8000 متر من شباك الصيد وتحرير عدد كبير من الطيور العالقة (فيديو)
2
حال الطقس
02:52
الحرارة الى ارتفاع...ولا منخفضات جويّة في المدى القريب
حال الطقس
02:52
الحرارة الى ارتفاع...ولا منخفضات جويّة في المدى القريب
3
أمن وقضاء
06:40
أدرعي: قضينا على عنصرين من حزب الله
أمن وقضاء
06:40
أدرعي: قضينا على عنصرين من حزب الله
4
أخبار دولية
14:00
الولايات المتحدة ترفع العقوبات عن أحمد الشرع قبيل اجتماعه مع ترامب
أخبار دولية
14:00
الولايات المتحدة ترفع العقوبات عن أحمد الشرع قبيل اجتماعه مع ترامب
5
أخبار دولية
13:54
القضاء التركي يصدر مذكرات توقيف بحق نتنياهو ومسؤولين إسرائيليين آخرين بتهمة ارتكاب "إبادة"
أخبار دولية
13:54
القضاء التركي يصدر مذكرات توقيف بحق نتنياهو ومسؤولين إسرائيليين آخرين بتهمة ارتكاب "إبادة"
6
أخبار لبنان
07:12
الرئيس عون يغادر بيروت الاثنين متوجها الى بلغاريا
أخبار لبنان
07:12
الرئيس عون يغادر بيروت الاثنين متوجها الى بلغاريا
7
أخبار دولية
14:09
الرئيس الإيراني يحذر من الاضطرار إلى إخلاء طهران بسبب نقص المياه
أخبار دولية
14:09
الرئيس الإيراني يحذر من الاضطرار إلى إخلاء طهران بسبب نقص المياه
8
تقارير نشرة الاخبار
13:27
بعد إقفاله في حزيران... السجل التجاري في جبل لبنان الى الحياة قريباً
تقارير نشرة الاخبار
13:27
بعد إقفاله في حزيران... السجل التجاري في جبل لبنان الى الحياة قريباً
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More