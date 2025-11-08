الأخبار
مقتل 6 وإصابة المئات جراء إعصار في جنوب البرازيل

2025-11-08 | 11:13
مقتل 6 وإصابة المئات جراء إعصار في جنوب البرازيل

أعلنت حكومة ولاية بارانا في جنوب البرازيل أن إعصارا مصحوبا برياح قوية وأمطار غزيرة اجتاح الولاية، مما أسفر عن مقتل ستة أشخاص وإصابة المئات.

وكانت مدينة ريو بونيتو دو إيغواسو الأكثر تضررا إذ أفادت وكالة الدفاع المدني بالولاية بأن أكثر من نصف مباني المنطقة الحضرية تعرضت أسقفها لانهيارات، فضلا عن العديد من الانهيارات الهيكلية.

وأغلقت السلطات عددا من الطرق كما أصيبت خطوط للكهرباء بأضرار.

وذكرت السلطات أن 437 شخصا يتلقون العلاج متأثرين بإصابات وأن ما يقرب من ألف آخرين نزحوا.

وقال مكتب الأرصاد الجوية والمراقبة البيئية في بارانا إن سرعة الرياح المصاحبة للإعصار تراوحت بين 180 و250 كيلومترا في الساعة.

وكتب الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا على منصة إكس: "سنستمر في تقديم المساعدة اللازمة لشعب بارانا"، مقدما تعازيه لأسر من لقوا حتفهم.
 

أخبار دولية

إعصار

البرازيل

