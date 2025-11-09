بعد انقطاعها منذ عام 2008... بوليفيا والولايات المتحدة ستستأنفان العلاقات على مستوى سفراء

أعلن الرئيس البوليفي رودريغو باز ونائب وزير الخارجية الأميركي كريستوفر لاندو أن البلدين سيستأنفان العلاقات الدبلوماسية على مستوى سفراء بعد انقطاعها منذ عام 2008.



وقال الرئيس البوليفي الجديد خلال اجتماع مع المسؤول الأميركي: "سنستأنف العلاقات"، فيما أوضح الأخير أنه سيتم استئنافها "على مستوى السفراء، كما كان ينبغي أن تكون دائما".



وقبل سبعة عشر عاما، طرد الرئيس اليساري الأسبق إيفو موراليس أعلى دبلوماسي أميركي في البلاد، متهما إياه بدعم مؤامرة يمينية. وردّت واشنطن بالمثل.