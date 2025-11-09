العاصفة فونغ وونغ تتحول إلى إعصار "فائق القوة" مع اقترابها من الفيليبين

أعلنت الأرصاد الجوية في الفيليبين أن العاصفة فونغ وونغ تحولت إلى "إعصار فائق القوة" مع اقترابها من البلاد التي لا تزال تعاني من آثار الإعصار كالمايجي.



ويتجه إعصار فونغ وونغ الذي يغطي قطره البلاد بأكملها تقريبا، غربا محملا برياح تبلغ تصل سرعتها إلى 230 كم/ساعة، ومن المتوقع أن يصل إلى اليابسة خلال الليل.



وقال ادسون كازارينو البالغ 33 عاما وهو من سكان جزيرة كاتاندوانيس لوكالة فرانس برس: "بدأ هدير الأمواج قرابة الساعة السابعة صباحا (23,00 ت غ السبت)، وعندما كانت تصطدم بالكاسر بدا وكأن الأرض تهتز". وأضاف: "تهطل أمطار غزيرة، وأسمع هبوب الرياح".



وحذرت الأرصاد الجوية من أن هذه الجزيرة الصغيرة معرضة للتأثر "المباشر" من إعصار فونغ وونغ.



والسبت، قام السكان في كاتاندوانيس (شرق) بتثبيت منازلهم بالحبال "حتى لا تجرفها الرياح"، بحسب ما قال روبرتو مونتيرولا، أحد مسؤولي الإنقاذ لفرانس برس.



وفي مقاطعة أورورا (شمال)، كان عناصر الإنقاذ يحثون السكان على اللجوء إلى مناطق مرتفعة، على ما أفاد أحدهم ويدعى إلسون إغارغي وكالة فرانس برس.



وحذر خبير الأرصاد الجوية بنسون إيستاريجا خلال مؤتمر صحافي من أنّه "بالإضافة إلى الرياح القوية، يمكننا أن نتوقع هطول أمطار غزيرة... يصل منسوبها إلى 200 ملليمترا أو أكثر، ما قد يتسبب في فيضانات واسعة النطاق، ليس فقط في المناطق المنخفضة".



ويضرب هذا الإعصار القوي أرخبيل جنوب شرق آسيا بعد أيام قليلة من إعصار كالمايجي الذي خلف 204 قتلى على الأقل 109 مفقودين، وفقا لأحدث الأرقام الحكومية.