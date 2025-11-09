الأخبار
العاصفة فونغ وونغ تتحول إلى إعصار "فائق القوة" مع اقترابها من الفيليبين

أخبار دولية
2025-11-09 | 00:05
العاصفة فونغ وونغ تتحول إلى إعصار "فائق القوة" مع اقترابها من الفيليبين

أعلنت الأرصاد الجوية في الفيليبين أن العاصفة فونغ وونغ تحولت إلى "إعصار فائق القوة" مع اقترابها من البلاد التي لا تزال تعاني من آثار الإعصار كالمايجي.
     
ويتجه إعصار فونغ وونغ الذي يغطي قطره البلاد بأكملها تقريبا، غربا محملا برياح تبلغ تصل سرعتها إلى 230 كم/ساعة، ومن المتوقع أن يصل إلى اليابسة خلال الليل.
     
وقال ادسون كازارينو البالغ 33 عاما وهو من سكان جزيرة كاتاندوانيس لوكالة فرانس برس: "بدأ هدير الأمواج قرابة الساعة السابعة صباحا (23,00 ت غ السبت)، وعندما كانت تصطدم بالكاسر بدا وكأن الأرض تهتز". وأضاف: "تهطل أمطار غزيرة، وأسمع هبوب الرياح".
     
وحذرت الأرصاد الجوية من أن هذه الجزيرة الصغيرة معرضة للتأثر "المباشر" من إعصار فونغ وونغ.
     
والسبت، قام السكان في كاتاندوانيس (شرق) بتثبيت منازلهم بالحبال "حتى لا تجرفها الرياح"، بحسب ما قال روبرتو مونتيرولا، أحد مسؤولي الإنقاذ لفرانس برس.
     
وفي مقاطعة أورورا (شمال)، كان عناصر الإنقاذ يحثون السكان على اللجوء إلى مناطق مرتفعة، على ما أفاد أحدهم ويدعى إلسون إغارغي وكالة فرانس برس.
     
وحذر خبير الأرصاد الجوية بنسون إيستاريجا خلال مؤتمر صحافي من أنّه "بالإضافة إلى الرياح القوية، يمكننا أن نتوقع هطول أمطار غزيرة... يصل منسوبها إلى 200 ملليمترا أو أكثر، ما قد يتسبب في فيضانات واسعة النطاق، ليس فقط في المناطق المنخفضة". 
     
ويضرب هذا الإعصار القوي أرخبيل جنوب شرق آسيا بعد أيام قليلة من إعصار كالمايجي الذي خلف 204 قتلى على الأقل 109 مفقودين، وفقا لأحدث الأرقام الحكومية.

أخبار دولية

العاصفة فونغ وونغ

إعصار

الفيليبين

LBCI
أخبار دولية
08:35

إجلاء واسع النطاق في الفيليبين وقتيلان جراء الإعصار فونغ وونغ

LBCI
أخبار دولية
2025-11-06

فرانس برس: حصيلة الإعصار في الفيليبين ترتفع إلى أكثر من 140 قتيلا

LBCI
أخبار دولية
2025-11-05

حصيلة الإعصار في الفيليبين ترتفع إلى أكثر من 90 قتيلا

LBCI
أخبار دولية
2025-09-25

ثلاثة قتلى وإجلاء 400 ألف شخص بسبب عاصفة قوية في الفيليبين

LBCI
أخبار دولية
09:03

متحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية: لن تكون هناك قوات تركية في غزة

LBCI
أخبار دولية
08:37

إسرائيل تعلن تسلمها عبر الصليب الأحمر رفاتًا تقول حماس إنه يعود لضابط قتل في العام 2014

LBCI
أخبار دولية
08:35

إجلاء واسع النطاق في الفيليبين وقتيلان جراء الإعصار فونغ وونغ

LBCI
أخبار دولية
07:23

الشرع إلتقى ممثلي المنظمات السورية الأميركية في واشنطن

LBCI
أخبار لبنان
05:30

المفتي قبلان: الحكومة بعالم آخر وعن قصد وعمد وتصميم

LBCI
أخبار لبنان
2025-10-24

ادرعي يعلن اكتمال تمرين الفرقة 91 على الحدود اللبنانية: أوسع تمرين منذ بداية الحرب

LBCI
منوعات
2025-11-07

"صديق العائلة قتل والدينا ثم أخذنا لتناول الطعام"... إليكم تفاصيل القصة الصادمة

LBCI
أخبار لبنان
2025-10-27

مذكرة بإقفال الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات يومي 22 و24 تشرين الثاني بمناسبة عيد الاستقلال

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:50

العملية الإنتخابية في نقابة المحامين في الشمال إنطلقت

LBCI
أخبار دولية
07:07

أزمة مياه في طهران... وتقنين المياه في عدد من الأحياء خلال ساعات الليل

LBCI
أخبار دولية
06:57

عراقجي: لا توجد في الوقت الراهن أي إمكانية لاستئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة

LBCI
أخبار لبنان
06:27

حسن فضل الله: المطلوب من الحكومة ألا تكتفي بترداد شعارات لم يعد لها أي معنى

LBCI
أخبار لبنان
05:51

علي حسن خليل: سنقود معركة سياسية للحفاظ على قانون الانتخابات الحالي

LBCI
أخبار لبنان
05:03

الراعي: من يؤمن بالديمقراطية لا يكتفي بالكلام عنها بل يفتح الأبواب أمام كل لبناني للمشاركة الكاملة

LBCI
آخر الأخبار
14:58

فيديو من وزارتي الخارجية والداخلية يشرح إجراءات تسجيل اللبنانيين في الخارج

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:29

حادثة واحدة قلبت المشهد: بين التمكين والتسويق تواجه Miss Universe امتحان القيم

LBCI
أخبار لبنان
14:22

وزير الزراعة يكشف عن خطة خمسية لتطوير الزراعة وتأمين أسواق الانتاج الخارجية

LBCI
حال الطقس
04:07

إليكم حال الطقس في لبنان...

LBCI
أمن وقضاء
13:21

تدابير سير غدا في قصقص وعلى أوتوستراد السيّد هادي نصر الله

LBCI
أمن وقضاء
12:33

في محلّة المعمورة – الضاحية الجنوبية... مداهمة شقّة تُستخدم لتخزين المخدرات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:13

عقوبات جديدة على مصادر تمويل حزب الله محورها شركات الصرافة

LBCI
أخبار لبنان
01:08

بلدية جعيتا: ما حصل داخل المغارة أخذ بعدا أكبر من حجمه

LBCI
أخبار لبنان
02:35

كبير مسؤولي العقوبات في الخزانة الأميركية: إيران تمكنت من تحويل نحو مليار دولار إلى حزب الله هذا العام

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

إسرائيليّ يتجوّل في "الزيتونة باي"... هذه قصّته

LBCI
أمن وقضاء
11:10

أدرعي: قضينا على عنصر في "حزب الله" في منطقة برعشيت

