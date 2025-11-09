الأخبار
شركات الطيران الأميركية تلغي 1330 رحلة جوية بسبب الإغلاق

أخبار دولية
2025-11-09 | 00:14
شركات الطيران الأميركية تلغي 1330 رحلة جوية بسبب الإغلاق

ألغت شركات الطيران الأميركية 1330 رحلة جوية في اليوم الثاني من تخفيضات الرحلات الجوية التي فرضتها الحكومة في كل أنحاء البلاد السبت، وتأهب القطاع لمزيد من الإلغاءات مع استمرار إغلاق الحكومة الاتحادية.

وكانت إدارة الطيران الاتحادية قد أصدرت تعليمات لشركات الطيران بتخفيض أربعة بالمئة من الرحلات الجوية اليومية بدءا من الجمعة في 40 مطارا رئيسيا بسبب مخاوف تتعلق بسلامة مراقبة الحركة الجوية.

وأدى الإغلاق إلى نقص في عدد المراقبين الجويين بسبب عدم حصولهم على رواتبهم منذ أسابيع.

وسترتفع نسبة التخفيضات في الرحلات الجوية إلى ستة بالمئة يوم الثلاثاء قبل أن تصل إلى عشرة بالمئة بحلول 14 تشرين الثاني.

وأبلغت إدارة الطيران الاتحادية السبت عن وجود مشاكل تتعلق بالعاملين في مراقبة الحركة الجوية في 25 مطارا ومركزا آخر، مما أدى إلى تأخير الرحلات الجوية في 12 مدينة أميركية كبرى على الأقل، بما في ذلك أتلانتا ونيوارك وسان فرانسيسكو وشيكاغو ونيويورك.

وتم تأجيل حوالي 5450 رحلة السبت بعد تأجيل 7000 رحلة وإلغاء 1025 رحلة الجمعة.

وخلال فترة الإغلاق الحكومي المطولة المستمرة منذ 39 يوما، أُجبر 13 ألف مراقب حركة جوية و50 ألف مراقب أمني على العمل من دون أجر، مما أدى إلى زيادة التغيب عن العمل. وتم إخطار عدد من مراقبي الحركة الجوية الخميس بأنهم لن يتلقوا أي تعويضات لفترة الرواتب الثانية على التوالي الأسبوع المقبل.

وأعلن وزير النقل الأميركي شون دافي أنه من الممكن أن يطلب تخفيضات بنسبة 20 بالمئة في الحركة الجوية إذا توقف المزيد من المراقبين عن الحضور للعمل. وقال: "أقوم بتقييم البيانات. سنتخذ القرارات بناء على ما نراه في المجال الجوي".

أخبار دولية

شركات الطيران الأميركية

رحلة جوية

الإغلاق

24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
حال الطقس
04:07

إليكم حال الطقس في لبنان...

LBCI
أمن وقضاء
13:21

تدابير سير غدا في قصقص وعلى أوتوستراد السيّد هادي نصر الله

LBCI
أمن وقضاء
12:33

في محلّة المعمورة – الضاحية الجنوبية... مداهمة شقّة تُستخدم لتخزين المخدرات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:13

عقوبات جديدة على مصادر تمويل حزب الله محورها شركات الصرافة

LBCI
أخبار لبنان
01:08

بلدية جعيتا: ما حصل داخل المغارة أخذ بعدا أكبر من حجمه

LBCI
أخبار لبنان
02:35

كبير مسؤولي العقوبات في الخزانة الأميركية: إيران تمكنت من تحويل نحو مليار دولار إلى حزب الله هذا العام

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

إسرائيليّ يتجوّل في "الزيتونة باي"... هذه قصّته

LBCI
أمن وقضاء
11:10

أدرعي: قضينا على عنصر في "حزب الله" في منطقة برعشيت

