شركات الطيران الأميركية تلغي 1330 رحلة جوية بسبب الإغلاق
أخبار دولية
2025-11-09 | 00:14
ألغت شركات الطيران الأميركية 1330 رحلة جوية في اليوم الثاني من تخفيضات الرحلات الجوية التي فرضتها الحكومة في كل أنحاء البلاد السبت، وتأهب القطاع لمزيد من الإلغاءات مع استمرار إغلاق الحكومة الاتحادية.
وكانت إدارة الطيران الاتحادية قد أصدرت تعليمات لشركات الطيران بتخفيض أربعة بالمئة من الرحلات الجوية اليومية بدءا من الجمعة في 40 مطارا رئيسيا بسبب مخاوف تتعلق بسلامة مراقبة الحركة الجوية.
وأدى الإغلاق إلى نقص في عدد المراقبين الجويين بسبب عدم حصولهم على رواتبهم منذ أسابيع.
وسترتفع نسبة التخفيضات في الرحلات الجوية إلى ستة بالمئة يوم الثلاثاء قبل أن تصل إلى عشرة بالمئة بحلول 14 تشرين الثاني.
وأبلغت إدارة الطيران الاتحادية السبت عن وجود مشاكل تتعلق بالعاملين في مراقبة الحركة الجوية في 25 مطارا ومركزا آخر، مما أدى إلى تأخير الرحلات الجوية في 12 مدينة أميركية كبرى على الأقل، بما في ذلك أتلانتا ونيوارك وسان فرانسيسكو وشيكاغو ونيويورك.
وتم تأجيل حوالي 5450 رحلة السبت بعد تأجيل 7000 رحلة وإلغاء 1025 رحلة الجمعة.
وخلال فترة الإغلاق الحكومي المطولة المستمرة منذ 39 يوما، أُجبر 13 ألف مراقب حركة جوية و50 ألف مراقب أمني على العمل من دون أجر، مما أدى إلى زيادة التغيب عن العمل. وتم إخطار عدد من مراقبي الحركة الجوية الخميس بأنهم لن يتلقوا أي تعويضات لفترة الرواتب الثانية على التوالي الأسبوع المقبل.
وأعلن وزير النقل الأميركي شون دافي أنه من الممكن أن يطلب تخفيضات بنسبة 20 بالمئة في الحركة الجوية إذا توقف المزيد من المراقبين عن الحضور للعمل. وقال: "أقوم بتقييم البيانات. سنتخذ القرارات بناء على ما نراه في المجال الجوي".
أخبار دولية
2025-11-06
الولايات المتحدة ستلغي رحلات جوية اعتبارا من الجمعة بسبب استمرار الإغلاق الحكومي
أخبار دولية
2025-11-06
الولايات المتحدة ستلغي رحلات جوية اعتبارا من الجمعة بسبب استمرار الإغلاق الحكومي
0
أخبار دولية
2025-10-22
الإغلاق الحكومي الأميركي يدخل أسبوعه الرابع ومخاوف في قطاع الطيران
أخبار دولية
2025-10-22
الإغلاق الحكومي الأميركي يدخل أسبوعه الرابع ومخاوف في قطاع الطيران
0
أخبار دولية
2025-09-10
إدارة الطيران الاتحادية الأميركية: إغلاق أربعة مطارات في بولندا
أخبار دولية
2025-09-10
إدارة الطيران الاتحادية الأميركية: إغلاق أربعة مطارات في بولندا
0
آخر الأخبار
2025-09-07
سلطة المطارات الإسرائيلية: إغلاق المجال الجوي ووقف الرحلات في مطار رامون
آخر الأخبار
2025-09-07
سلطة المطارات الإسرائيلية: إغلاق المجال الجوي ووقف الرحلات في مطار رامون
0
أخبار دولية
09:03
متحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية: لن تكون هناك قوات تركية في غزة
أخبار دولية
09:03
متحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية: لن تكون هناك قوات تركية في غزة
0
أخبار دولية
08:37
إسرائيل تعلن تسلمها عبر الصليب الأحمر رفاتًا تقول حماس إنه يعود لضابط قتل في العام 2014
أخبار دولية
08:37
إسرائيل تعلن تسلمها عبر الصليب الأحمر رفاتًا تقول حماس إنه يعود لضابط قتل في العام 2014
0
أخبار دولية
08:35
إجلاء واسع النطاق في الفيليبين وقتيلان جراء الإعصار فونغ وونغ
أخبار دولية
08:35
إجلاء واسع النطاق في الفيليبين وقتيلان جراء الإعصار فونغ وونغ
0
أخبار دولية
07:23
الشرع إلتقى ممثلي المنظمات السورية الأميركية في واشنطن
أخبار دولية
07:23
الشرع إلتقى ممثلي المنظمات السورية الأميركية في واشنطن
0
أخبار لبنان
05:30
المفتي قبلان: الحكومة بعالم آخر وعن قصد وعمد وتصميم
أخبار لبنان
05:30
المفتي قبلان: الحكومة بعالم آخر وعن قصد وعمد وتصميم
0
أخبار لبنان
2025-10-24
ادرعي يعلن اكتمال تمرين الفرقة 91 على الحدود اللبنانية: أوسع تمرين منذ بداية الحرب
أخبار لبنان
2025-10-24
ادرعي يعلن اكتمال تمرين الفرقة 91 على الحدود اللبنانية: أوسع تمرين منذ بداية الحرب
0
منوعات
2025-11-07
"صديق العائلة قتل والدينا ثم أخذنا لتناول الطعام"... إليكم تفاصيل القصة الصادمة
منوعات
2025-11-07
"صديق العائلة قتل والدينا ثم أخذنا لتناول الطعام"... إليكم تفاصيل القصة الصادمة
0
أخبار لبنان
2025-10-27
مذكرة بإقفال الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات يومي 22 و24 تشرين الثاني بمناسبة عيد الاستقلال
أخبار لبنان
2025-10-27
مذكرة بإقفال الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات يومي 22 و24 تشرين الثاني بمناسبة عيد الاستقلال
0
تقارير نشرة الاخبار
07:50
العملية الإنتخابية في نقابة المحامين في الشمال إنطلقت
تقارير نشرة الاخبار
07:50
العملية الإنتخابية في نقابة المحامين في الشمال إنطلقت
0
أخبار دولية
07:07
أزمة مياه في طهران... وتقنين المياه في عدد من الأحياء خلال ساعات الليل
أخبار دولية
07:07
أزمة مياه في طهران... وتقنين المياه في عدد من الأحياء خلال ساعات الليل
0
أخبار دولية
06:57
عراقجي: لا توجد في الوقت الراهن أي إمكانية لاستئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة
أخبار دولية
06:57
عراقجي: لا توجد في الوقت الراهن أي إمكانية لاستئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة
0
أخبار لبنان
06:27
حسن فضل الله: المطلوب من الحكومة ألا تكتفي بترداد شعارات لم يعد لها أي معنى
أخبار لبنان
06:27
حسن فضل الله: المطلوب من الحكومة ألا تكتفي بترداد شعارات لم يعد لها أي معنى
0
أخبار لبنان
05:51
علي حسن خليل: سنقود معركة سياسية للحفاظ على قانون الانتخابات الحالي
أخبار لبنان
05:51
علي حسن خليل: سنقود معركة سياسية للحفاظ على قانون الانتخابات الحالي
0
أخبار لبنان
05:03
الراعي: من يؤمن بالديمقراطية لا يكتفي بالكلام عنها بل يفتح الأبواب أمام كل لبناني للمشاركة الكاملة
أخبار لبنان
05:03
الراعي: من يؤمن بالديمقراطية لا يكتفي بالكلام عنها بل يفتح الأبواب أمام كل لبناني للمشاركة الكاملة
0
آخر الأخبار
14:58
فيديو من وزارتي الخارجية والداخلية يشرح إجراءات تسجيل اللبنانيين في الخارج
آخر الأخبار
14:58
فيديو من وزارتي الخارجية والداخلية يشرح إجراءات تسجيل اللبنانيين في الخارج
0
تقارير نشرة الاخبار
14:29
حادثة واحدة قلبت المشهد: بين التمكين والتسويق تواجه Miss Universe امتحان القيم
تقارير نشرة الاخبار
14:29
حادثة واحدة قلبت المشهد: بين التمكين والتسويق تواجه Miss Universe امتحان القيم
0
أخبار لبنان
14:22
وزير الزراعة يكشف عن خطة خمسية لتطوير الزراعة وتأمين أسواق الانتاج الخارجية
أخبار لبنان
14:22
وزير الزراعة يكشف عن خطة خمسية لتطوير الزراعة وتأمين أسواق الانتاج الخارجية
1
حال الطقس
04:07
إليكم حال الطقس في لبنان...
حال الطقس
04:07
إليكم حال الطقس في لبنان...
2
أمن وقضاء
13:21
تدابير سير غدا في قصقص وعلى أوتوستراد السيّد هادي نصر الله
أمن وقضاء
13:21
تدابير سير غدا في قصقص وعلى أوتوستراد السيّد هادي نصر الله
3
أمن وقضاء
12:33
في محلّة المعمورة – الضاحية الجنوبية... مداهمة شقّة تُستخدم لتخزين المخدرات
أمن وقضاء
12:33
في محلّة المعمورة – الضاحية الجنوبية... مداهمة شقّة تُستخدم لتخزين المخدرات
4
تقارير نشرة الاخبار
13:13
عقوبات جديدة على مصادر تمويل حزب الله محورها شركات الصرافة
تقارير نشرة الاخبار
13:13
عقوبات جديدة على مصادر تمويل حزب الله محورها شركات الصرافة
5
أخبار لبنان
01:08
بلدية جعيتا: ما حصل داخل المغارة أخذ بعدا أكبر من حجمه
أخبار لبنان
01:08
بلدية جعيتا: ما حصل داخل المغارة أخذ بعدا أكبر من حجمه
6
أخبار لبنان
02:35
كبير مسؤولي العقوبات في الخزانة الأميركية: إيران تمكنت من تحويل نحو مليار دولار إلى حزب الله هذا العام
أخبار لبنان
02:35
كبير مسؤولي العقوبات في الخزانة الأميركية: إيران تمكنت من تحويل نحو مليار دولار إلى حزب الله هذا العام
7
تقارير نشرة الاخبار
13:42
إسرائيليّ يتجوّل في "الزيتونة باي"... هذه قصّته
تقارير نشرة الاخبار
13:42
إسرائيليّ يتجوّل في "الزيتونة باي"... هذه قصّته
8
أمن وقضاء
11:10
أدرعي: قضينا على عنصر في "حزب الله" في منطقة برعشيت
أمن وقضاء
11:10
أدرعي: قضينا على عنصر في "حزب الله" في منطقة برعشيت
