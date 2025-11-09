تحذير من تسونامي في اليابان بعد زلزال بقوة 6,7 درجات

أصدرت اليابان تحذيرا من تسونامي بعدما ضرب زلزال في البحر بقوة 6,7 درجات منطقة في شمال المحيط الهادئ.



ووقع الزلزال حوالى الساعة 17,03 (08,03 ت غ) في البحر قبالة إيواته، ما أدى الى صدور تحذير من تسونامي محتمل قد يصل ارتفاع أمواجه إلى متر، بحسب هيئة الأرصاد اليابانية.