موجات تسونامي صغيرة في اليابان بعد زلزال بقوة 6,7 درجات

أعلنت اليابان أن موجات تسونامي صغيرة ضربت ساحلها المطل على شمال المحيط الهادئ بعد زلزال في البحر بقوة 6,7 درجات.



وضربت أولى موجات تسونامي ميكايو في إيواته الساعة 17,37 (08,37 ت غ) لكنها كانت صغيرة جدا إلى حد أن هيئة الأرصاد اليابانية قالت إنها لم تتمكن من قياس حجمها.



وبعد دقيقتين، وصلت موجة ارتفاعها عشرة سنتيمترات إلى أوفوناتو، بحسب الهيئة.



ووقع الزلزال قرابة الساعة 17,03 (08,03 ت غ) في البحر قبالة إيواته، ما أدى لصدور تحذير من تسونامي محتمل قد يصل ارتفاع أمواجه إلى متر، بحسب هيئة الأرصاد اليابانية.



وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية بأن قوة الزلزال بلغت 6,8 درجات.



وذكرت هيئة الأرصاد اليابانية أنه "تم إصدار تحذير من تسونامي" لساحل إيواته، محذرة من أن الأمواج قد تصل في أي لحظة.



وأعقبت الزلزال الأول هزّات ارتدادية راوحت قوتها ما بين 5,3 و6,3 درجات، وفق الهيئة.



وبدا البحر هادئا، وفق بث تلفزيوني حي.