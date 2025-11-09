تراجع مخزون المياه في ثاني كبرى المدن الإيرانية إلى أقل من 3%

تراجح مخزون المياه في السدود الأربعة التي تغذي مشهد، ثاني كبرى المدن الإيرانية إلى أقل من 3%، بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية، فيما تعيش البلاد أزمة جفاف لم يسبق لها مثيل.



وقال المسؤول عن مؤسسة المياه في مشهد حسين إسماعيليان لوكالة إيسنا إن مخزون المياه "تراجع إلى أقل من 3 %" في سدود هذه المدينة البالغ عدد سكانها أربعة ملايين نسمة.